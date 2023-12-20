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SteamWorld Build 01.12.2023
Стратегия, RTS, Строительство
8.3 43 оценки

Обновление SteamWorld Build добавляет новые параметры доступности

monk70
Новости

После недавнего праздничного обновления Station выпустила новый патч для SteamWorld Build на PS4, PS5 и ПК, предлагающее несколько новых специальных возможностей. Он пока недоступен для Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch, но о его выпуске будут появляться обновления.

Некоторые новые параметры включают в себя настройку масштабирования стандартных подсказок, масштабирования, положения и прозрачности всплывающей подсказки и даже масштабирование информационных окон в левом нижнем углу. Вы также можете отключить дрожание экрана и удерживать кнопки добавления/удаления ресурсов в окне торговли вместо того, чтобы нажимать/нажимать их повторно.

Панель пользовательского интерфейса в разделе нахтёров также предоставит обратную связь, если вы не можете набирать определенные типы из-за достижения глобального ограничения. Камера также будет фокусироваться на главном стволе шахты при первом входе на этаж шахты в режиме «Песочница». Ознакомьтесь с полными примечаниями к патчу по ссылке.

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