Обновление SteamWorld Build добавляет новые параметры доступности

После недавнего праздничного обновления Station выпустила новый патч для SteamWorld Build на PS4, PS5 и ПК, предлагающее несколько новых специальных возможностей. Он пока недоступен для Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch, но о его выпуске будут появляться обновления.
Некоторые новые параметры включают в себя настройку масштабирования стандартных подсказок, масштабирования, положения и прозрачности всплывающей подсказки и даже масштабирование информационных окон в левом нижнем углу. Вы также можете отключить дрожание экрана и удерживать кнопки добавления/удаления ресурсов в окне торговли вместо того, чтобы нажимать/нажимать их повторно.
Панель пользовательского интерфейса в разделе нахтёров также предоставит обратную связь, если вы не можете набирать определенные типы из-за достижения глобального ограничения. Камера также будет фокусироваться на главном стволе шахты при первом входе на этаж шахты в режиме «Песочница». Ознакомьтесь с полными примечаниями к патчу по ссылке.