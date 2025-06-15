Авторы Stellar Blade поделились секретами оптимизации экшена для ПК

Динамичный экшен Stellar Blade от южнокорейских разработчиков с действительно красивыми персонажами ещё год назад покорил миллионы геймеров на PS5, а теперь наконец-то добрался до ПК. Проект от студии Shift Up произвёл настоящий фурор, собрав 192 тысячи одновременных игроков в первые выходные, и при этом выделился великолепной оптимизацией на любом железе, несмотря на наличие встроенной Denuvo. Команда разработчиков в недавнем интервью для игрового издания This is Game решила поделиться секретами стабильной работы Stellar Blade на ПК с разными конфигурациями.
Технический директор Shift Up рассказал, что студия уделила особое внимание адаптации под ультраширокие мониторы (21:9 и 32:9), а также высокие разрешения с масштабированием выше 200 %. Большой акцент сделан на полную настройку управления с клавиатуры и мыши, что особенно порадовало игроков, предпочитающих этот способ ввода геймпадам. Уже готовится обновление, позволяющее гибко переназначать клавиши для сложных команд вроде сканирования.
Одним из важных вопросов стала работа с видеопамятью: разработчики признали, что текущий интерфейс может вводить в заблуждение, показывая завышенные требования по VRAM (до 16 GB на Ультра в 4K). В будущих патчах будет добавлен отдельный индикатор реального использования памяти, чтобы игроки могли спокойно подбирать настройки без опасений за производительность.
Разработчики изначально сделали упор на слабую-среднюю конфигурацию железа. А также с самого начала тестировали работу Stellar Blade на Steam Deck. Это помогло студии оптимизировать работу игрового движка с маломощными процессорами и средними видеокартами. Для этого команда технических специалистов вручную и детально отслеживало потребление ресурсов на всех локациях и особенно во время битв с боссами. Во время такого анализа было выявлено несколько проблемных участков, которые удалось своевременно залатать и дать игрокам оптимизированную игру.
Таким образом, Stellar Blade на ПК стал не просто портом, а продуманной адаптацией для широкой аудитории. Разработчики продолжают собирать обратную связь и готовят патчи, которые сделают проект ещё удобнее и стабильнее для всех геймеров.
Разработчики изначально сделали упор на слабую-среднюю конфигурацию железа. Это помогло студии оптимизировать работу игрового движка с маломощными процессорами и средними видеокартами.
пыль в глаза лохам
чё они там оптимизировали, игра на 4 урине сделана, древнейший, вдоль и поперёк изученный движок, который сейчас уже потянет практически любая бюджетная конфигурация пеки. А цену заломили, будто они там заново урину 5 изобрели, клоуны
FF7 тоже на 4 анриле, но он почему-то не оптимизирован и на 10% также хорошо как стеллар блейд
Или джедай сурвайвор. Тоже не совсем идеальная оптимизация.
А оптимизация по твоему не самый важный аспект по мимо скажем геймплея в игре ?
Или ты из любителей на не изученном уе5 под лучами смотреть на 6 кадров и бесконечные статтеры из за подгрузки шейдеров вне зависимости от железа.. ? тут большой вопрос ещё кто клоун ))
вот почему другие разрабы не могут вот так оптимизировать, а? Оказывается, это не жрет миллионы денег и тысячи человеко-часов, оказывается это всего лишь вопрос грамотного подхода, исходя из реальной статистики по качеству железа у игроков. И когда в следующий раз какие-нибудь разрабы снова начнут пихать нам за фуллпрайс кусок неоптимизированного кода под видом игры(привет, MindsEye), их надо брать за шкирку и тыкать носом в эту игру от корейцев, приговаривая: "Вот как надо! Вот как надо делать, рукож*пы!"
а чему там жрать ? Графика времён nier automata
Так движок не ue 5
вторая часть будет на ue5
Эту игру сделали ради одного - инцелов и их желаний потрогать женщину. Хоть глазами.
Да и так ясно. Советую кстати уйти в закат тоже. А то обидешь этих нежных. Ей богу хомячки.
Меня в их группе в телеге забанили за "неуместные шутки". А я просто сказал правду. Какое же странное время настало - за правду отправляют в бан.
Да не спорю главные персонажи и монстры прорисованы отлично но всё остальное времён Ps3
А чему там лагать? Хоть один скриншот дайте чего нибудь детализированного кроме жопы и сисек гг.
Нет графона - есть оптимизон, работает в 95% случаев)
полно примеров, когда и графон и оптимизация дерьмо, тот же фф7 ремейк.
"..сложных команд вроде сканирования" сложно нажать клавишу TAB? Я просто только начал играть, может дальше сканирование будет из комбинаций клавиш
HDR бы нормальный завезли, в целом всё круто, но он всратый вышел..
Вот всё людям не так. Не оптимизировано - засрут. Выкатили оптимизированный проект - все равно в комментах срач. Я угораю с игрового коммьюнити, ничего более токсичного нет.