Авторы Stellar Blade поделились секретами оптимизации экшена для ПК

Динамичный экшен Stellar Blade от южнокорейских разработчиков с действительно красивыми персонажами ещё год назад покорил миллионы геймеров на PS5, а теперь наконец-то добрался до ПК. Проект от студии Shift Up произвёл настоящий фурор, собрав 192 тысячи одновременных игроков в первые выходные, и при этом выделился великолепной оптимизацией на любом железе, несмотря на наличие встроенной Denuvo. Команда разработчиков в недавнем интервью для игрового издания This is Game решила поделиться секретами стабильной работы Stellar Blade на ПК с разными конфигурациями.

Технический директор Shift Up рассказал, что студия уделила особое внимание адаптации под ультраширокие мониторы (21:9 и 32:9), а также высокие разрешения с масштабированием выше 200 %. Большой акцент сделан на полную настройку управления с клавиатуры и мыши, что особенно порадовало игроков, предпочитающих этот способ ввода геймпадам. Уже готовится обновление, позволяющее гибко переназначать клавиши для сложных команд вроде сканирования.

Одним из важных вопросов стала работа с видеопамятью: разработчики признали, что текущий интерфейс может вводить в заблуждение, показывая завышенные требования по VRAM (до 16 GB на Ультра в 4K). В будущих патчах будет добавлен отдельный индикатор реального использования памяти, чтобы игроки могли спокойно подбирать настройки без опасений за производительность.

Разработчики изначально сделали упор на слабую-среднюю конфигурацию железа. А также с самого начала тестировали работу Stellar Blade на Steam Deck. Это помогло студии оптимизировать работу игрового движка с маломощными процессорами и средними видеокартами. Для этого команда технических специалистов вручную и детально отслеживало потребление ресурсов на всех локациях и особенно во время битв с боссами. Во время такого анализа было выявлено несколько проблемных участков, которые удалось своевременно залатать и дать игрокам оптимизированную игру.

Таким образом, Stellar Blade на ПК стал не просто портом, а продуманной адаптацией для широкой аудитории. Разработчики продолжают собирать обратную связь и готовят патчи, которые сделают проект ещё удобнее и стабильнее для всех геймеров.