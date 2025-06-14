Более 63% игроков Stellar Blade из Китая. Из России - 3%

Многие игроки были в восторге от выхода Stellar Blade на ПК, и благодаря этому игра произвела потрясающее впечатление. Пиковый онлайн составил 183 тыс. игроков, побив все рекорды, установленные портом Sony на ПК. 96% отзывов об игре положительные, что свидетельствует о том, что подавляющему большинству она нравится. Теперь же новый отчет показал, что большинство игроков Stellar Blade из Китая.

По данным Gamalytic, более 63% игроков Stellar Balde из Китая. Для некоторых это может показаться удивительным, но китайских геймеров так много, что это вполне соответствовало ожиданиям. Для справки, 70% игроков Black Myth: Wukong были из Китая, и игра побила почти все рекорды в Steam.

Стоит отметить, что более 8% игроков из США, почти 3% из России, а другие страны по всему миру составляют оставшиеся 26%.

Gamalytic также сообщает, что в Steam всего 873,5 тыс. игроков, что может быть не совсем неверным. Разработчик еще не раскрыл, сколько копий было продано, и, скорее всего, раскроет, учитывая количество игроков на старте. Поскольку игра вышла совсем недавно, эта статистика может быть неточной.