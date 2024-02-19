Директор Stellar Blade подтвердил, что в разработке экшена активно помогало игровое подразделение Sony

В начале этого года в сети активно обсуждали роль Sony в продвижении многообещающего корейского экшена Stellar Blade от студии Shift Up. Недавний визит ключевого разработчика God of War: Ragnarok намекал на то, что японская компания занимается не только издательством проекта, но и непосредственной его разработкой. В разговоре с немецким изданием play3 директор Stellar Blade, подтвердил догадки пользователей.
Как оказалось, игровое подразделение Sony помогало практически с каждым аспектом создания Stellar Blade. Финальная версия игры, которая была продемонстрирована в геймплейном ролике, это результат совместной работы Shift Up с некоторыми отделами PlayStation, заявил директор проекта Хён Тэ Ким.
Мы много обсуждали, какие части нашей игры Stellar Blade будут хорошо приняты пользователями, а какие можно улучшить. Они очень помогли нам в этом, чтобы мы смогли закончить игру очень сбалансированно.
Напомним, ранее разработчики в интервью поделились свежими геймлейными подробностями.
Кроме того, в студии Shift Up отметили весомую помощь Sony в техническом производстве игры. Инженеры PlayStation помогали с разработкой некоторых систем и улучшили общую оптимизацию, а также были консультантами в построении общего сюжета. Хён Тэ Ким особенно отметил вклад Сюхэя Ёсиды, одного из руководителей PlayStation, который с первых дней следил за разработкой Stellar Blade.
добавили стелс в кустах
Для любителей слешеров -это будет бомба. Зуб даю -4 зуба -мудрости😁
Ну ещë бы они им не помогали. Какие-то совсем очевидные вещи, совсем не новость))
Удивительно что Сони не запорола игру.
Не майки же помогали
Помянем