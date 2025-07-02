Для Stellar Blade вышло новое обновление версии 1.2.0

Разработчики Stellar Blade выпустили новое масштабное обновление версии 1.2.0, добавляющее в игру новый контент и исправляющее ряд проблем на PlayStation 5 и PC. Помимо этого, в магазине Steam Points появились предметы по Stellar Blade - значки, коллекционные карточки, фоны и т.д. Обновление уже доступно для загрузки. Вот главные изменения:
Общие изменения для PS5 и PC
7 новых музыкальных треков – В знак благодарности игрокам добавлены переработанные версии популярных композиций. Чтобы получить подарок, посетите бар "Последний глоток" (Last Gulp Pub) в Ксионе.
🔹 Don’t Forget Me (Trio)
🔹 Flooded Commercial Sector (Trio)
🔹 Clock Tower (Trio)
🔹 White Night (Trio)
🔹 Wasteland – Reboot (Trio)
🔹 Oasis (Trio)
🔹 Don’t Forget Me (Refresh)
Сложный режим теперь доступен с начала игры – сложность можно выбрать сразу, а также она добавлена в "Испытание Босса".
Исправления багов:
- Квест "Где фантастическая приманка?" – приманка из подводных ящиков теперь всегда подбирается.
- Бой с Демогоргоном – исправлена камера, которая иногда уезжала из нужной позиции.
- Исправлена ошибка, из-за которой артбук иногда не отображался на титульном экране после завершения первого прохождения..
- В "Испытании Босса" Десантный костюм 6-го отряда больше не сбрасывается на Кожаный нанокостюм.
- В битве со Скарлет исправлены анимации и камера во время QTE.
- Исправлены редкие вылеты при входе в Фоторежим.
Особенности обновления 1.2.0 для PC
Новые предметы в Steam Points Shop – Значки, обои, фоны, стикеры и другие коллекционные элементы по Stellar Blade.
Улучшения сохранений:
- Если во время игры сохранение не удалось, в левом центре экрана теперь будет появляться уведомление при ошибке сохранения.
- Добавлена функция восстановления файла сохранения. Если сохранение повреждено, теперь можно восстановить резервную копию при запуске игры.
Оптимизация графики:
- В настройках улучшено отображение текущего и максимального использования VRAM.
Исправления для PC:
- Клавиши поворота логотипа в Фоторежиме теперь нормально работают на AZERTY-клавиатурах.
- Оружие Евы больше не пропадает после использования навыков в мини-игре NIKKE.
- Игроки, получившие Десантный костюм 2-го отряда через PSN, теперь могут купить его дизайн у Роксаны в Новой игре+.
Пубертатники ликуют
воукнутые горят.
О нет. Что же мне делать... Фанат стеллар блейда пошутил...
в зелёный магазин еще не подвезли?
Не-а, наверное не скоро взломают, там сохранения к стиму, как в драгонс догме привязаны
так там денува на сколько помню так что сам понимаешь))
А причём тут сейвы и взлом? Кстати они хранятся на вашем ПК по пути: C:\Users\User\AppData\Local\SB\Saved\SaveGames\Цифровой номер вашего профиля.
Как же классно что они новые треки завезли, в игре всё прекрасно кроме музыки.
не нравится не слушай а музыка в игре и просто замечательная
Согласен, особенно на Тихой улице.
Спасибо КЭП, а зачем тогда музыка в игре.
Там только несколько треков действительно классные (при сражении с боссами и на некоторых локациях) остальные какой то хлам, а если в качестве пример брать Nier: Automata так вообще смешно сравнивать, там каждый трек был просто офигенный, разрабы всё сделали в разы круче чем в той же Nier: Automata начиная от боевой системы, скилов, костюмов и заканчивая локациями, тонной секреов и боссами, но вот с музыкой в игре не очень.
А ко... костюмы?
Наносьют😁
Огонь !
Ясно Х обнова скипаем
Что-то количество изменений не тянет на 5 гигабайт веса, хотя это же уе4, он, наверно, опять все паки полностью перекачивает, которых коснулось изменение, а не редактирует их.
Жаль следы крови на Еве после убийства Абаддона так и не вернули...А в демке они между прочим были. Надеюсь соответствующий мод всё же выйдет.
Супер.