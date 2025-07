Для Stellar Blade вышло новое обновление версии 1.2.0

Разработчики Stellar Blade выпустили новое масштабное обновление версии 1.2.0, добавляющее в игру новый контент и исправляющее ряд проблем на PlayStation 5 и PC. Помимо этого, в магазине Steam Points появились предметы по Stellar Blade - значки, коллекционные карточки, фоны и т.д. Обновление уже доступно для загрузки. Вот главные изменения:

Общие изменения для PS5 и PC

7 новых музыкальных треков – В знак благодарности игрокам добавлены переработанные версии популярных композиций. Чтобы получить подарок, посетите бар "Последний глоток" (Last Gulp Pub) в Ксионе.

🔹 Don’t Forget Me (Trio)

🔹 Flooded Commercial Sector (Trio)

🔹 Clock Tower (Trio)

🔹 White Night (Trio)

🔹 Wasteland – Reboot (Trio)

🔹 Oasis (Trio)

🔹 Don’t Forget Me (Refresh)

Сложный режим теперь доступен с начала игры – сложность можно выбрать сразу, а также она добавлена в "Испытание Босса".

Исправления багов:

Квест "Где фантастическая приманка?" – приманка из подводных ящиков теперь всегда подбирается.

Бой с Демогоргоном – исправлена камера, которая иногда уезжала из нужной позиции.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой артбук иногда не отображался на титульном экране после завершения первого прохождения..

В "Испытании Босса" Десантный костюм 6-го отряда больше не сбрасывается на Кожаный нанокостюм.

В битве со Скарлет исправлены анимации и камера во время QTE.

Исправлены редкие вылеты при входе в Фоторежим.

Особенности обновления 1.2.0 для PC

Новые предметы в Steam Points Shop – Значки, обои, фоны, стикеры и другие коллекционные элементы по Stellar Blade.

Улучшения сохранений:

Если во время игры сохранение не удалось, в левом центре экрана теперь будет появляться уведомление при ошибке сохранения.

Добавлена ​​функция восстановления файла сохранения. Если сохранение повреждено, теперь можно восстановить резервную копию при запуске игры.

Оптимизация графики:

В настройках улучшено отображение текущего и максимального использования VRAM.

Исправления для PC: