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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.8 3 407 оценок

Для Stellar Blade вышло новое обновление версии 1.2.0

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Разработчики Stellar Blade выпустили новое масштабное обновление версии 1.2.0, добавляющее в игру новый контент и исправляющее ряд проблем на PlayStation 5 и PC. Помимо этого, в магазине Steam Points появились предметы по Stellar Blade - значки, коллекционные карточки, фоны и т.д. Обновление уже доступно для загрузки. Вот главные изменения:

Общие изменения для PS5 и PC

7 новых музыкальных треков – В знак благодарности игрокам добавлены переработанные версии популярных композиций. Чтобы получить подарок, посетите бар "Последний глоток" (Last Gulp Pub) в Ксионе.
🔹 Don’t Forget Me (Trio)
🔹 Flooded Commercial Sector (Trio)
🔹 Clock Tower (Trio)
🔹 White Night (Trio)
🔹 Wasteland – Reboot (Trio)
🔹 Oasis (Trio)
🔹 Don’t Forget Me (Refresh)

Сложный режим теперь доступен с начала игры – сложность можно выбрать сразу, а также она добавлена в "Испытание Босса".

Исправления багов:

  • Квест "Где фантастическая приманка?" – приманка из подводных ящиков теперь всегда подбирается.
  • Бой с Демогоргоном – исправлена камера, которая иногда уезжала из нужной позиции.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой артбук иногда не отображался на титульном экране после завершения первого прохождения..
  • В "Испытании Босса" Десантный костюм 6-го отряда больше не сбрасывается на Кожаный нанокостюм.
  • В битве со Скарлет исправлены анимации и камера во время QTE.
  • Исправлены редкие вылеты при входе в Фоторежим.

Особенности обновления 1.2.0 для PC

Новые предметы в Steam Points Shop – Значки, обои, фоны, стикеры и другие коллекционные элементы по Stellar Blade.

Улучшения сохранений:

  • Если во время игры сохранение не удалось, в левом центре экрана теперь будет появляться уведомление при ошибке сохранения.
  • Добавлена ​​функция восстановления файла сохранения. Если сохранение повреждено, теперь можно восстановить резервную копию при запуске игры.

Оптимизация графики:

  • В настройках улучшено отображение текущего и максимального использования VRAM.

Исправления для PC:

  • Клавиши поворота логотипа в Фоторежиме теперь нормально работают на AZERTY-клавиатурах.
  • Оружие Евы больше не пропадает после использования навыков в мини-игре NIKKE.
  • Игроки, получившие Десантный костюм 2-го отряда через PSN, теперь могут купить его дизайн у Роксаны в Новой игре+.
26
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
КонстантинEscadron

Пубертатники ликуют

15
Рома Валевский

воукнутые горят.

11
Deep Sea
5
КонстантинEscadron Deep Sea

О нет. Что же мне делать... Фанат стеллар блейда пошутил...

5
xmyr4ik

в зелёный магазин еще не подвезли?

8
zSpartacuSz

Не-а, наверное не скоро взломают, там сохранения к стиму, как в драгонс догме привязаны

1
Игорь Болонев

так там денува на сколько помню так что сам понимаешь))

1
Hog2012 zSpartacuSz

А причём тут сейвы и взлом? Кстати они хранятся на вашем ПК по пути: C:\Users\User\AppData\Local\SB\Saved\SaveGames\Цифровой номер вашего профиля.

1
saa0891
7 новых музыкальных треков

Как же классно что они новые треки завезли, в игре всё прекрасно кроме музыки.

6
utbrock

не нравится не слушай а музыка в игре и просто замечательная

2
666ANUBIS666 utbrock

Согласен, особенно на Тихой улице.

1
saa0891 utbrock
не нравится не слушай а музыка в игре и просто замечательная

Спасибо КЭП, а зачем тогда музыка в игре.

Там только несколько треков действительно классные (при сражении с боссами и на некоторых локациях) остальные какой то хлам, а если в качестве пример брать Nier: Automata так вообще смешно сравнивать, там каждый трек был просто офигенный, разрабы всё сделали в разы круче чем в той же Nier: Automata начиная от боевой системы, скилов, костюмов и заканчивая локациями, тонной секреов и боссами, но вот с музыкой в игре не очень.

2
MORDORR
'' Для Stellar Blade вышло новое обновление : теперь титьки стали ещё больше и по желанию игрока смогут отстёгиваться и сражаться на его стороне как самостоятельные боевые единицы.''
4
ZAUSA

А ко... костюмы?

1
666ANUBIS666

Наносьют😁

Deep Sea

Огонь !

1
Twitch Stream Moments

Ясно Х обнова скипаем

1
No0k12345

Что-то количество изменений не тянет на 5 гигабайт веса, хотя это же уе4, он, наверно, опять все паки полностью перекачивает, которых коснулось изменение, а не редактирует их.

1
Feliskotta

Жаль следы крови на Еве после убийства Абаддона так и не вернули...А в демке они между прочим были. Надеюсь соответствующий мод всё же выйдет.

SOLUS5678

Супер.

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