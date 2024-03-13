Эффектный трейлер Stellar Blade с разрезанием врагов на части. Демоверсия экшена выйдет уже скоро

На днях в цифровом магазине PlayStation Store всего за несколько минут стала доступна бесплатная демоверсия Stellar Blade. Этого оказалось достаточно, чтобы запустить целую волну обсуждений откровенных нарядов в игре. К сожалению, ознакомиться непосредственно с геймплеем экшена смогла лишь небольшая доля счастливчиков, но, судя по всему, уже скоро это смогут сделать все желающие. В сети появился свежий геймплейный трейлер Stellar Blade, намекающий на появление демоверсии.
В сети обратили внимание, что японские и другие азиатские издания уже несколько дней подряд публикуют небольшие фрагменты с демонстрацией игрового процесса Stellar Blade. Их компиляцию в виде одного эффектного трейлера вы можете увидеть выше. Некоторые кадры из него уже показывали в официальных публикациях от разработчиков, несмотря на это в ролике можно найти новые сцены, боевые приемы и даже костюмы.
Когда ждать возвращение демоверсии Stellar Blade на данный момент достоверно неизвестно. Разработчики до сих пор даже не прокомментировали её раннюю публикацию, поэтому ждать новостей от них пока не стоит. Тем не менее, демка должна появиться скоро, в этом убежден японский инсайдер с ником Genki_JPN. По его мнению, пробная версия появится на консолях PS5 уже к концу этой недели.
Друг спрашивает, в это можно играть одной рукой?
Иногда. Или друг может просто смотреть, как играет кто-то другой.
Если рассматривать ее комбинезоны, то самый нормальный, это базовый.
Музыка вообще не в тему, а так конечно разрабы с размахом подошли к образу героини, костюмов завезли вагон и маленькую тележку и самое главное положили большой болт на всё это отбитое SJW отребье, ну и достойная замена NieR: Automata леел дизайн и проработка локации тут куда лучше.
Как по мне, судя по демо и трейлеру этот симулятор нарезки врагов ничего кроме "уу смотрите у нас героиня неповесточная, вся такая с формами" ничего интересного не предложит, и да, я знаю что слешеры это про нарезку врагов и так и должно быть, но, есть довольно много примеров где слешеры кроме драйвового геймплея предлагали ещё и интересных персов, сюжет. Тут, я уверен, разработчики ничего интересного не предложит, потому что все что у них есть - это желание выделиться из современного геймдева создав пустышку с персонажами из-за которых надо играть одной рукой.
P.s. да, меня просто бомбит с того, что игра никому была не нужна зато теперь из каждой щели я слышу "эй смотри, у них девочка красивая, и без костюма прям уф". Хейтерам БГ можно было бомбить на медведя, и я побомблю