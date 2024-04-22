Стандартное издание и Deluxe версия Stellar Blade возглавили список самых популярных игр на PlayStation 5

Уже меньше, чем через неделю состоится релиз дебютной крупной одиночной игры от корейской студии Shift Up. На консолях PlayStation 5 выйдет слэшер Stellar Blade, который во многом пытается повторить успешную формулу NieR: Automata. Задолго до своего релиза проект успел попасть в скандал из-за якобы чрезмерной сексуализации женских персонажей, впрочем, это могло пойти ему только на пользу. В успехе Stellar Blade практически не приходится сомневаться, поскольку оба издания игры уже возглавили цифровой чарт PlayStation.
Игровые аналитики обратили внимание на то, что Stellar Blade доминирует в цифровом магазине PlayStation Store. Несмотря на призывы активистов бойкотировать игру и очень спорные комментарии журналистов о самом проекте, это не помешало ему стать самым ожидаемым событием этого месяца. Стандартное издание и Deluxe версия слэшера во многих странах мира находятся в топе загрузок на PlayStation 5, хотя релиз игры еще не состоялся. Эти данные учитывают только загрузки по предварительному заказу.
У такой ранней популярности Stellar Blade есть сразу несколько причин. Эксперты считают, что апрель стал очень выгодной для релиза датой, когда у проекта практически нет конкурентов. Кроме того, на популярность игры повлияло скандальное обсуждение форм тела главной героини, которое было отсканировано с корейской модели. Также ощутимую роль в этом сыграла недавно вышедшая демоверсия, которая позволяет оценить самое главное для этой игры — боевую систему.
Выход Stellar Blade состоится уже 16 апреля на PS5, позднее игра выйдет и на ПК.
Сонибои кричали что у них полно эксклюзивов и есть во что играть. Вот пожалуйста... Кроме SB,в топе пред регистраций, одни мультиплатформенные игры))
если успех современных игр в значительной степени зависит от сисек и жоп, то это уже натуральная дегенерация
впрочем, учитываю скрин превьюхи статьи, целевая аудитория схавает
ты точно следил за последними играми лет 5-6, какие там персонажи, и какой у них успех?
наверно не просто так тему красивых персов подняли
Суть не в том что успех из за жоп и бидонов, а в том что разработчики в угоду всяким тухлым целенаправленно искажают женских персонажей и делают из них страшил, при том что оригинал или будь то живая актриса подаривший свою внешность в десятки раз красивее чем то что потом на релизе. Люди устали (нормальные кое большинство) от этого, даже девушки зачастую отрицательно относятся к подобному. Поэтому когда выходят игры с красивыми женскими персонажами подобная реакция абсолютно нормальная. И ничего сверхнормы я не вижу в данном персонаже, естественное тело взятое с живого человека. А всякие недовольные что не подали чернокожую лысую лесбуху транса пусть идут и сверлят стены