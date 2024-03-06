Команда разработчиков Stellar Blade планирует добавить больше нарядов для героини после релиза

Недавно Game Informer опубликовал статью о грядущем экшене Stellar Blade от Shift Up, в которой режиссер Хенг-Тае Ким обсудил различные аспекты игры, и одной из тем стали костюмы.
Костюмы подчеркиваются как исключительно косметические награды, и их в игре будет около 30. Кроме того, команда планирует добавить больше нарядов в игру после релиза. Не уточняется, будет ли это бесплатный или платный контент и сколько их будет, но это небольшое дополнение, которое стоит ожидать после выхода Stellar Blade.
Ранее Хенг-Тае Ким заявлял, что все косметические награды можно будет "приобрести в игре без каких-либо дополнительных покупок", так что неясно, относятся ли эти предметы после запуска к таковым.
Stellar Blade выйдет для PlayStation 5 26 апреля 2024 года.
А сколько нарядов планирует добавить ей комьюнити, после релиза на ПК!
Скорее сколько нарядов снять х)
каким образом ты на пс5 добавишь ей костюм? там только на сайте с 3 и на щебете играть будут с нарядами ну и еще на нескольких сайтах
Такое чувство, что кроме героини в игре ничего другого и не будет, 99% новостей только о ней
Что больше всего заинтересовало, тем и привлекают внимание.
А так, хотелось бы геймплей увидеть. Хотя я хз даже когда она выйдет, мб еще рано для такого.
ну так про ларку также и про финалку тоже
То попа большая, а теперь, судя по скриншоту выше ещё и голова большая, если сравнивать пропорции тела.
я игру для ютуба снимать будустандартного мне хватит
Вот это я понимаю разрабы основательно подошли к делу nier automata прост отдыхает.