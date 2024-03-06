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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.7 375 оценок

Команда разработчиков Stellar Blade планирует добавить больше нарядов для героини после релиза

butcher69
Новости

Недавно Game Informer опубликовал статью о грядущем экшене Stellar Blade от Shift Up, в которой режиссер Хенг-Тае Ким обсудил различные аспекты игры, и одной из тем стали костюмы.

Костюмы подчеркиваются как исключительно косметические награды, и их в игре будет около 30. Кроме того, команда планирует добавить больше нарядов в игру после релиза. Не уточняется, будет ли это бесплатный или платный контент и сколько их будет, но это небольшое дополнение, которое стоит ожидать после выхода Stellar Blade.

Ранее Хенг-Тае Ким заявлял, что все косметические награды можно будет "приобрести в игре без каких-либо дополнительных покупок", так что неясно, относятся ли эти предметы после запуска к таковым.

Stellar Blade выйдет для PlayStation 5 26 апреля 2024 года.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
fa1kem

А сколько нарядов планирует добавить ей комьюнити, после релиза на ПК!

4
Rkspeed

Скорее сколько нарядов снять х)

1
Alex40001 Rkspeed

каким образом ты на пс5 добавишь ей костюм? там только на сайте с 3 и на щебете играть будут с нарядами ну и еще на нескольких сайтах

0
RedDay13

Такое чувство, что кроме героини в игре ничего другого и не будет, 99% новостей только о ней

0
вупсич пупсич

Что больше всего заинтересовало, тем и привлекают внимание.
А так, хотелось бы геймплей увидеть. Хотя я хз даже когда она выйдет, мб еще рано для такого.

2
Alex40001

ну так про ларку также и про финалку тоже

2
Kenn1y

То попа большая, а теперь, судя по скриншоту выше ещё и голова большая, если сравнивать пропорции тела.

0
SaggyJameson

я игру для ютуба снимать будустандартного мне хватит

-1
saa0891

Вот это я понимаю разрабы основательно подошли к делу nier automata прост отдыхает.

-1