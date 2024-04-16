Корейские разработчики на самом деле очень рисковали, выпуская Stellar Blade сначала на PS5

Уже на следующей неделе выходит занимательный слэшер Stellar Blade от корейской студии Shift Up. Проект еще до релиза успел наделать много шума из-за соблазнительных форм главной героини и временной эксклюзивности для PlayStation 5. Руководитель студии и ключевой автор проекта Ким Хён Тэ в недавнем разговоре с журналистами из IGN рассказал о серьезных рисках для студии из-за релиза сначала на консолях.
Дело в том, что в Южной Корее консольный рынок имеет очень скромные масштабы. Игры для ПК пользуются огромной популярностью, и любой разработчик или обычный бизнесмен стремится выпустить свой продукт в первую очередь на ПК. При этом важно учитывать огромный спектр разнообразных спецификаций железа. Как правило, отдается предпочтение "бюджетным" видеокартам, обеспечивая для них наилучшую поддержку. По словам Ким Хён Тэ, любой корейский проект должен серьезно учитывать эти факторы, но Shift Up решили сделать большую консольную игру с мировым релизом.
Разработка Stellar Blade стала для студии серьезным риском. Как отмечает руководитель студии, многие инвесторы не верили в успех Stellar Blade. Разработчикам предлагали переориентировать игру на мобильный рынок или сделать акцент на ПК, но они остались довольны тем, что смогли сохранить изначальную идею проекта.
Когда я изначально решил создать эту игру, многие думали, что мы сошли с ума. Ведь в Южной Корее мобильные игры доминируют на рынке, а консольный рынок практически не существует.
— сообщил Ким Хён Тэ.
Напомним, ранее создатель NieR: Automata очень высоко оценил Stellar Blade. Релиз экшена состоится 26 апреля на PS5, а позднее проект все же доберется до ПК.
Бабло Сони зарешало, вот и всё. А не тут всякие бла бла.
автор, покажи, где есть хоть какое-то официальное или от разрабов упоминание о релизе Stellar Blade на ПК
в одном из интерьвю было мол,"позднее в этом году"
не поверю, это предложение разрушит маркетинговый план компании на игру и плюс скомпрометирует доход т.к. все будудт ждать ПК. Полюбому либо Сони выкупили уже права на эту игру либо в процессе выкупа, а если не стрельнёт выпустят сами на ПК лет так через 5...
Игра выйдет на пк, это говорили сами разработчики, единственное нет точной даты, но где то в этом году, плюс не понятно будут ли делать, а точнее доделывать они сами или отдадут сторонней студии из сони не ясно.
Это такая реклама или что? Рисковали они, тут просчитанный выпуск с наименьшими рисками и выверенной маркетинговой системой... У ПС5 сейчас траблы с ведущей игрой ради которой возьмут приставку, а у разработчика денЯх нет, вот они за бачанские и сделали её временно эксклюзивной для Соньки... Плюсом сама сонька поможет продвигать проект с помощью персонажа с округлыми формами кои любят в Азии да и по миру тоже, просто меньшинство в виде 10-20 миллионов хотят оставшымся 7 миллиардам втереть что надо делать как в Масс Эффект Андромеда или как в фильме Охотницы за Приведеньями
А что рисковали?Пс5 это платформа на которой лучше всего продаются одиночные игры.Игра явно хорошо продастся.Минимум 3-4 миллиона копий на пс5.А если бы игра вышла с начала на пк то продажи были бы тысяч 500 от силы.