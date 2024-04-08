Корейский MAXIM высмеял западных активистов, продемонстрировав героиню Stellar Blade во всей красе

Корейское подразделение журнала Maxim обратило внимание на реакцию западных активистов на главную героиню Stellar Blade. Ева была создана по образу и подобию реальной модели Син Джи Юн. Однако активисты начали критиковать игру и разработчиков, утверждая, что внешность персонажа "нереалистична" и что создатели "никогда не видели женщин".
Даже главный редактор издания IGN France присоединился к критике, утверждая, что подобные игровые образы могут приводить к реальным преступлениям и страданиям женщин.
Корейское издание Maxim не согласилось с такими утверждениями и решили повторно выпустить ролик с фотосессией Син Джи Юн. Таким образом, журнал наглядно продемонстрировал, что в игре представлен реалистичный образ красивой женщины.
>Корейский MAXIM высмеял западных активистов
Над больными смеяться неприлично.
Они не больные, они клоуны прогнувшиеся как раз под больных, поэтому над этими дураками можно смеяться))), так что корейский MAXIM тут прав в своих выводах...
В точку. Именно клоуны. И дебилы. Большинство, которое прогнулось под меньшинство.
Ну... в принципе западных жителей можно понять - они действительно не видели настоящих женщин.
У них там как правило 2 крайности - или сушеные воблы, пережиток охоты на ведьм, или разожранные на фастфуде бесформенные бегемоты.
или дамы с секретом))
Ах да, я забыл про данный модный тренд. Mea culpa.
фуллы есть на нее ?
Конечно есть(на всеми известных сайтах), но годных пока мало. =(
По факту конечно теорема эскобара в действии.
Понятное дело, что корейский взгляд на привлекательный вид женщин более симпотичен обществу, но и реалистичного (учитывая как развита в корее сфера пластической хирургии) там мало.
Радует только одно, что лед постепенно трогается и возможно лет через 10 мы снова будем видеть привлекательных женских персонажей.
Грешно смеяться над больными людьми.)