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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8 547 оценок

Корейский MAXIM высмеял западных активистов, продемонстрировав героиню Stellar Blade во всей красе

butcher69
Новости

Корейское подразделение журнала Maxim обратило внимание на реакцию западных активистов на главную героиню Stellar Blade. Ева была создана по образу и подобию реальной модели Син Джи Юн. Однако активисты начали критиковать игру и разработчиков, утверждая, что внешность персонажа "нереалистична" и что создатели "никогда не видели женщин".

Даже главный редактор издания IGN France присоединился к критике, утверждая, что подобные игровые образы могут приводить к реальным преступлениям и страданиям женщин.

Корейское издание Maxim не согласилось с такими утверждениями и решили повторно выпустить ролик с фотосессией Син Джи Юн. Таким образом, журнал наглядно продемонстрировал, что в игре представлен реалистичный образ красивой женщины.

34
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
RoboB

>Корейский MAXIM высмеял западных активистов

Над больными смеяться неприлично.

23
Han Yslat

Они не больные, они клоуны прогнувшиеся как раз под больных, поэтому над этими дураками можно смеяться))), так что корейский MAXIM тут прав в своих выводах...

22
H0micide Han Yslat

В точку. Именно клоуны. И дебилы. Большинство, которое прогнулось под меньшинство.

2
Victor Dukoff

Ну... в принципе западных жителей можно понять - они действительно не видели настоящих женщин.

У них там как правило 2 крайности - или сушеные воблы, пережиток охоты на ведьм, или разожранные на фастфуде бесформенные бегемоты.

8
k0les0

или дамы с секретом))

2
Victor Dukoff k0les0

Ах да, я забыл про данный модный тренд. Mea culpa.

4
Rorschach93

фуллы есть на нее ?

1
DarkTenshi666

Конечно есть(на всеми известных сайтах), но годных пока мало. =(

0
ShiroiAkuma

По факту конечно теорема эскобара в действии.
Понятное дело, что корейский взгляд на привлекательный вид женщин более симпотичен обществу, но и реалистичного (учитывая как развита в корее сфера пластической хирургии) там мало.
Радует только одно, что лед постепенно трогается и возможно лет через 10 мы снова будем видеть привлекательных женских персонажей.

0
ENIGM

Грешно смеяться над больными людьми.)

0