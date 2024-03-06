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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.7 375 оценок

Новые скриншоты Stellar Blade показывают атмосферные локации из игры

Gutsz
Новости

Авторитетное издание Game Informer выпустило свежий выпуск своего игрового журнала, где засветилось несколько интересных деталей и новых скриншотов одной из самых интригующих корейских экшенов. Журналисты посвятили один из разделов игре под названием Stellar Blade от студии Shift Up, которая привлекла внимание многих игроков обаятельной главной героиней и скоростной боевой системой. Эксклюзивно для этого журнала разработчики игры опубликовали скриншоты игры с последней сборки и в очередной раз подтвердили, что черпали вдохновение из NieR: Automata.

Новые снимки экрана Stellar Blade демонстрируют разнообразные и атмосферные локации, которые игрокам удастся посетить во время прохождения основной истории. В игре не предусмотрен открытый мир, однако разработчики постарались сделать локации масштабными и уникальными, чтобы сделать процесс их исследования интересным.

Представители Shift Up во время разговора с журналистами заявили, что костюмы для главной героини предназначены исключительно для персонализации игроков. Наряды не обладают характеристиками и не дают дополнительных навыков, но зато их будет много, и менять их можно будет в любой момент. По словам разработчиков, в Stellar Blade не придется создавать оружие; все клинки нужно улучшать и прокачивать разными способами. Что касается сложности, в игре будет несколько уровней сложности для любителей хардкора и специальный "режим истории" для пользователей, которым просто нужен сюжет.

Также геймдизайнер игры снова высказался о сравнении с Nier: Automata:

Вы, наверное, знаете об этом, но Nier: Automata Йоко Таро стала самым большим источником вдохновения для Stellar Blade. Это было даже отправной точкой или мотивацией для создания этой игры, так что я очень благодарен за это.

Stellar Blade выходит 26 апреля 2024 года на PS5.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Rassol Flex

Ждём новые скриншоты Stellar Blade где показывают атмосферную задницу главной героини

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