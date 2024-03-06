Новые скриншоты Stellar Blade показывают атмосферные локации из игры

Авторитетное издание Game Informer выпустило свежий выпуск своего игрового журнала, где засветилось несколько интересных деталей и новых скриншотов одной из самых интригующих корейских экшенов. Журналисты посвятили один из разделов игре под названием Stellar Blade от студии Shift Up, которая привлекла внимание многих игроков обаятельной главной героиней и скоростной боевой системой. Эксклюзивно для этого журнала разработчики игры опубликовали скриншоты игры с последней сборки и в очередной раз подтвердили, что черпали вдохновение из NieR: Automata.
Новые снимки экрана Stellar Blade демонстрируют разнообразные и атмосферные локации, которые игрокам удастся посетить во время прохождения основной истории. В игре не предусмотрен открытый мир, однако разработчики постарались сделать локации масштабными и уникальными, чтобы сделать процесс их исследования интересным.
Представители Shift Up во время разговора с журналистами заявили, что костюмы для главной героини предназначены исключительно для персонализации игроков. Наряды не обладают характеристиками и не дают дополнительных навыков, но зато их будет много, и менять их можно будет в любой момент. По словам разработчиков, в Stellar Blade не придется создавать оружие; все клинки нужно улучшать и прокачивать разными способами. Что касается сложности, в игре будет несколько уровней сложности для любителей хардкора и специальный "режим истории" для пользователей, которым просто нужен сюжет.
Также геймдизайнер игры снова высказался о сравнении с Nier: Automata:
Вы, наверное, знаете об этом, но Nier: Automata Йоко Таро стала самым большим источником вдохновения для Stellar Blade. Это было даже отправной точкой или мотивацией для создания этой игры, так что я очень благодарен за это.
Stellar Blade выходит 26 апреля 2024 года на PS5.
Ждём новые скриншоты Stellar Blade где показывают атмосферную задницу главной героини