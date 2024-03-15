Одной рукой играть не получится! Откровенный наряд Евы сделает прохождение Stellar Blade сложнее

Stellar Blade обещает стать очень популярной игрой, и причины для этого разные. С одной стороны, есть игроки, жаждущие впитать в себя то, что выглядит как действительно приятный постапокалиптический экшен, а с другой — геймеры, которые хотят видеть красивую девушку в разнообразных нарядах. Разработчик игры, компания Shift Up, не скрывает, что главная героиня Stellar Blade, Ева, главное украшение предстоящей игры.
Недавно интернет взорвался после того, как был показан один из нарядов для героини. Он называется "Обтягивающий костюм", и название говорит само за себя. Однако в этой экипировке заложена изюминка, которая будет представлять серьезную угрозу для любого игрока, решившего ее использовать.
В социальных сетях изображения "Проекта Ева" в это наряде распространялись как лесной пожар. В сети появились внутриигровые ролики, демонстрирующие всевозможные ракурсы — один из них привлек особое внимание: Ева в костюме поднимается по лестнице, демонстрируя внимание к деталям, которое Shift Up уделила модели ее персонажа.
Однако игрокам, желающим использовать этот наряд, стоит проявить осторожность. Пользователи более внимательно изучили описание "Обтягивающего костюма", и, похоже, он сделает игру намного сложнее — только вам решать, будет ли это справедливым решением:
Обтягивающий костюм отлкючает щит
В общем "Обтягивающий костюм" не дает никаких тактических преимуществ и делает делает Еву беззащитной, отключая все щиты. Уже объяснялось, что обширный гардероб Евы почти полностью косметический, и ни один наряд не дает статистических преимуществ перед другими, но, похоже, самый востребованный наряд будет иметь явные недостатки
Stellar Blade выйдет 26 апреля 2024 года эксклюзивно для PS5.
Живём мы конечно в какое-то дикое время. Раньше такие игры просто выходили и в них играли, а сейчас это какое-то событие планетарного масштаба
в реале просто девки всё недоступнее, поэтому кто то и не прикасался за 30 лет, внешка решает
Повесткой слишком задушили разработчиков, поэтому выход этой игры прям событие.
Раньше и полигонов было меньше)
до сих пор как то играли одной рукой и дальше смогём
Вообще идея интересная - постепенно раздевать усложняя игру. До роглайка без сейвов в 1 хп в труселях. Особенно в коопных темах, когда побегать голышом будет признаком скила и задротства.
Найдётся задрот элден ринга, который в этом костюме пройдёт всю игру одним пальцем
Нужно срочно писать письмо Хуангу про то что красивые попки повышают продажи видео карт. Пусть заносит чемоданы за такое.
Вызов принят!
Не напугать!!!! Дарк соул, блодборн и секиро проходили.
тут же фанаты Dark Souls:
Одной рукой играть не получится! Смешно)))
ЧЁРТ ВОЗЬМИ!!! ))) а я то думал и надеялся...
Вот будет челлендж, пройти игру в костюме без щитов, для тех кто самый тру хардкор . А так попа героини должна вытащить всех етих проработанных монстров с бензопилой вместо головы. вся надежда только на нее видимо)
Хардкорщики порадуются, а остальные? :)
В этом наряде её лицо не такое красивое, как в дефолтном скине
Прикольно они придумали.
Можно взять девайс в аренду женского пола, и в процессе игры он крептися между ног. Правда есть один минус, девайс кормить надо
Попадались мне новости и зарубежных источников по этой игре. И люди там тоже называют это игрой "года" просто из-за секси костюмов. Реклама работает что надо. Да уж, людям не много надо для счастья
"Одной рукой играть не получится!". Неоднозначное заявление. Чем же займёт геймер свою вторую руку, глядя на откровенный наряд Евы"? Позвольте узнать? Или же речь не о геймере, а о героине игры?
Что мешает всем желающим сначала вздрочнуть, а потом уже спокойно поиграть?
не по канону
Если обдолбался прозаком.
если покушать веществ - можно изрядно сэкономить на компе, видюхе и комплектующих, достаточно просто смотреть ковер.
Ничего не понятно и ничего такого не видно.
Дрочеры детектед !
Я думал, в игры играют ради геймплея, сюжета, графона. Это какой сперматоксикоз иметь, чтоб на пиксели наяривать.. прон для этих целей есть блин, а не игры
а в порно ты не на пиксели наяриваешь?
Зачем наяривать, когда можно непосредственно сексом заняться?