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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 409 оценок

Разработчики Stellar Blade пытаются отменить региональную блокировку Sony

2BLaraSex 2BLaraSex

Южнокорейская студия Shift Up, разработавшая популярный экшен Stellar Blade, ведёт переговоры с Sony о снятии региональных ограничений игры. Согласно информации, которую они опубликовали в социальной сети X, в данный момент компания тесно обсуждает проблему региональной блокировки игры в других странах с издателем и делает все возможное, чтобы как можно скорее ее снять.

Shift Up также сообщили, что Denuvo никак не повлияет на моды и производительность, подключение к PSN необязательное и никогда не потребуется, а весь контент для PC будет также доступен и для PS5. Компания сообщила: "Мы заботимся о том, чтобы ранние покупатели никогда не оказались в невыгодном положении из-за будущих обновлений.

41
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
ДаДжи

лучше отмените денуво пока не поздно

24
jax baron

тут сами разрабы пяхнули

4
Costollom
лучше отмените денуво пока не поздно

Почему?

5
BLATNOY1 Costollom

А это не очевидно? Игра провалится если ее защитить от пиратства!

8
IbruhmanI BLATNOY1

ну резиденты не провалились ведь. Если игра кал, что с защитой что без она обречена, а если норм игра то и с защитой успешна будет

3
Costollom BLATNOY1
А это не очевидно? Игра провалится если ее защитить от пиратства!

Это почему?

1
darkevil555

Весной 2024 года подобные переговоры с PlayStation вёл бывший глава Arrowhead Йохан Пилестедт, но, несмотря на это, Helldivers 2 не вернули в продажу в регионах без PSN.

Сони просто не хочет зарабатывать деньги (она хочет тратить на конкорды)

12
My life is a game

Денуво спорное решение
А вот ПСН точно неверное

10
darkevil555

разрабы поставили защиту не сони

My life is a game darkevil555

да, возможно

1
William Dwight

Сони не перестают удивлять своими тупыми решениями

10
chanp14

теперь это единственное чем sony может удивить

2
saa0891

Просто удивляешься этим тупицам из Сони.

8
Евгений Кондратенко

Берем сначала тянку, жопастую кореянку

В регионах покупку мы залочим, ведь на PSN мы д-очим

Denuvo мы добавим, ведь игроков не уважаем

Вагон шмотов, Stellar Blade готов

8
Комментарий удален
Комментарий удален
kotasha My life is a game

сони жаба задушит ещё за эту защиту платить, плюс это вроде как их наследник секьюром.

4
darkevil555 kotasha

сони не платит за защиту это Корейцы поставили не сони а шифт апп

3
maximus388

В ру-регионе ее все равно не будет, для желающих купить гифт никакой разницы, казахские дороже тех же хохлятских.
Было бы из-за чего переживать, игра середняк.
Либо ждать в рознице ключи, для заблоченного God of War: Ragnarök таковые есть в наличии.
И защиту аффторы правильно воткнули, хорошо бы это правило распространить на все будущие релизы Сони на пк.
Глядишь, выхлоп с продаж залежалого товара выше станет, а не сопоставимо капле в море.

6
Alex Yamp

Разработчики Helldivers 2 тоже вели переговоры с Сони об отмене запрета региональных продаж. Ни к чему это не привело...

Helldivers 2 пока не вернут в продажу во всех регионах на ПК, но руководитель студии продолжает вести переговоры
3
AndralStormborn

Понятно что разрабам не выгодна тупая политика сони, но зачем они сами продались к ним в анальное рабство?

3
2BLaraSex

Потому что Сони дали денег на разработку, помогли с технической частью, так как кроме мобилок они ранее ничего не делали, локализовали игру на 22 языка, включая русский, помогли с рекламой и так далее. Если не считать тупизны с PSN, Сони норм так помогли.

2
Евгений Кондратенко

Разве не ясно?

4
Евгений Кондратенко 2BLaraSex

Ну денег им мог дать кто угодно, хоть китайский Tencent. Изначально игра планировалась мультиплатформой, но корпорация бобра Sosony решили выкупить игру как экз плойки. А если бы игра была мультиплатформой, то очень вероятно что попала бы в гейм пасс. А тут тебе и обязательный PSN (нах он сдался в сингл игре одному Хироки Тотоки известно), и Denuvo (когда свои тайтлы выходили без неё). Крч хз за че там хвалить Sony.

2
AndralStormborn 2BLaraSex

Ну раз помогли, то зачем же мешают, им же должно быть выгоднее чтоб игру купили больше людей в большем количестве стран?

1
2BLaraSex AndralStormborn

Не знаю, может для них важнее число людей в PSN для понтов перед акционерами, чем продажи на PC. Поэтому и поднасрали корейцами своим тупым решением.

2
Анна Кранцове

Даже не пытайтесь вы подписали Контракт с Сони если вы откажетесь от него вы прбе8*те все чтоб вы создавали как и в прибыли так репутации в общем у вас тока 1 дорога сотрудничать с этими Мудаками Читать надо было условия соглашение Лохи Лошары )))))

3
SOLUS5678

Я могу только пожелать разработчикам удачи в переговорах с сони, ведь от этого зависит прибыль компании так и издателя. Будем следить за новостями.

2
vertehwost
2
ConciseYu

и денуво, выйду голый на протест Стоп Денуво

1
Рикочико

Сиськи отменяются!

1
Diablonos

Бла-бла-бла.

1
Aaro Niro

Запретили к покупке 130 стран, денуво всунули, все сделали что бы в игру как можно меньше людей поиграли, браво.

1
FerociousKit

Возьми яйца в кулак и пошлите тупорылых SONY на 3 буквы немощные

1
ТараканчЕг

"Вы не понимаете, это другое" (блок из-за psn)

"Когда-то и меня вела дорога приключений, а затем я сам прострелил себе колено" (разрабы с денуво)

Надеюсь, толпа фанатов заставит протрезветь разработчиков. Денуво совсем не к месту в игре. Ни одна игра с ней похвастаться стабильной работой не может.

Nickolas_Lot

Да ладно, а до объявления сис. требований нельзя было сразу обсудить?
Что щас пыжится то, осадок остался.