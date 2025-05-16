Разработчики Stellar Blade пытаются отменить региональную блокировку Sony

Южнокорейская студия Shift Up, разработавшая популярный экшен Stellar Blade, ведёт переговоры с Sony о снятии региональных ограничений игры. Согласно информации, которую они опубликовали в социальной сети X, в данный момент компания тесно обсуждает проблему региональной блокировки игры в других странах с издателем и делает все возможное, чтобы как можно скорее ее снять.
Shift Up также сообщили, что Denuvo никак не повлияет на моды и производительность, подключение к PSN необязательное и никогда не потребуется, а весь контент для PC будет также доступен и для PS5. Компания сообщила: "Мы заботимся о том, чтобы ранние покупатели никогда не оказались в невыгодном положении из-за будущих обновлений.
лучше отмените денуво пока не поздно
тут сами разрабы пяхнули
Почему?
А это не очевидно? Игра провалится если ее защитить от пиратства!
ну резиденты не провалились ведь. Если игра кал, что с защитой что без она обречена, а если норм игра то и с защитой успешна будет
Это почему?
Весной 2024 года подобные переговоры с PlayStation вёл бывший глава Arrowhead Йохан Пилестедт, но, несмотря на это, Helldivers 2 не вернули в продажу в регионах без PSN.
Сони просто не хочет зарабатывать деньги (она хочет тратить на конкорды)
Денуво спорное решение
А вот ПСН точно неверное
разрабы поставили защиту не сони
да, возможно
Сони не перестают удивлять своими тупыми решениями
теперь это единственное чем sony может удивить
Просто удивляешься этим тупицам из Сони.
Берем сначала тянку, жопастую кореянку
В регионах покупку мы залочим, ведь на PSN мы д-очим
Denuvo мы добавим, ведь игроков не уважаем
Вагон шмотов, Stellar Blade готов
сони жаба задушит ещё за эту защиту платить, плюс это вроде как их наследник секьюром.
сони не платит за защиту это Корейцы поставили не сони а шифт апп
В ру-регионе ее все равно не будет, для желающих купить гифт никакой разницы, казахские дороже тех же хохлятских.
Было бы из-за чего переживать, игра середняк.
Либо ждать в рознице ключи, для заблоченного God of War: Ragnarök таковые есть в наличии.
И защиту аффторы правильно воткнули, хорошо бы это правило распространить на все будущие релизы Сони на пк.
Глядишь, выхлоп с продаж залежалого товара выше станет, а не сопоставимо капле в море.
Разработчики Helldivers 2 тоже вели переговоры с Сони об отмене запрета региональных продаж. Ни к чему это не привело...
Понятно что разрабам не выгодна тупая политика сони, но зачем они сами продались к ним в анальное рабство?
Потому что Сони дали денег на разработку, помогли с технической частью, так как кроме мобилок они ранее ничего не делали, локализовали игру на 22 языка, включая русский, помогли с рекламой и так далее. Если не считать тупизны с PSN, Сони норм так помогли.
Разве не ясно?
Ну денег им мог дать кто угодно, хоть китайский Tencent. Изначально игра планировалась мультиплатформой, но корпорация бобра Sosony решили выкупить игру как экз плойки. А если бы игра была мультиплатформой, то очень вероятно что попала бы в гейм пасс. А тут тебе и обязательный PSN (нах он сдался в сингл игре одному Хироки Тотоки известно), и Denuvo (когда свои тайтлы выходили без неё). Крч хз за че там хвалить Sony.
Ну раз помогли, то зачем же мешают, им же должно быть выгоднее чтоб игру купили больше людей в большем количестве стран?
Не знаю, может для них важнее число людей в PSN для понтов перед акционерами, чем продажи на PC. Поэтому и поднасрали корейцами своим тупым решением.
Даже не пытайтесь вы подписали Контракт с Сони если вы откажетесь от него вы прбе8*те все чтоб вы создавали как и в прибыли так репутации в общем у вас тока 1 дорога сотрудничать с этими Мудаками Читать надо было условия соглашение Лохи Лошары )))))
Я могу только пожелать разработчикам удачи в переговорах с сони, ведь от этого зависит прибыль компании так и издателя. Будем следить за новостями.
и денуво, выйду голый на протест Стоп Денуво
Сиськи отменяются!
Бла-бла-бла.
Запретили к покупке 130 стран, денуво всунули, все сделали что бы в игру как можно меньше людей поиграли, браво.
Возьми яйца в кулак и пошлите тупорылых SONY на 3 буквы немощные
"Вы не понимаете, это другое" (блок из-за psn)
"Когда-то и меня вела дорога приключений, а затем я сам прострелил себе колено" (разрабы с денуво)
Надеюсь, толпа фанатов заставит протрезветь разработчиков. Денуво совсем не к месту в игре. Ни одна игра с ней похвастаться стабильной работой не может.
Да ладно, а до объявления сис. требований нельзя было сразу обсудить?
Что щас пыжится то, осадок остался.