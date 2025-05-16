Разработчики Stellar Blade пытаются отменить региональную блокировку Sony

Южнокорейская студия Shift Up, разработавшая популярный экшен Stellar Blade, ведёт переговоры с Sony о снятии региональных ограничений игры. Согласно информации, которую они опубликовали в социальной сети X, в данный момент компания тесно обсуждает проблему региональной блокировки игры в других странах с издателем и делает все возможное, чтобы как можно скорее ее снять.

Shift Up также сообщили, что Denuvo никак не повлияет на моды и производительность, подключение к PSN необязательное и никогда не потребуется, а весь контент для PC будет также доступен и для PS5. Компания сообщила: "Мы заботимся о том, чтобы ранние покупатели никогда не оказались в невыгодном положении из-за будущих обновлений.