Создатели экшена Stellar Blade уволили двух "токсичных феминисток" из своей студии

Обсуждая проблему с акционерами китайского IT-гиганта Tencent, представительницы студии SHIFT UP обвинили их в том, что главная героиня "слишком сексуализирована и нуждается в переработке". Собственно, сама эта история приключилась еще два года назад, но почему-то всплыла в сети совсем недавно.
Тем временем в канун релиза игры, запланированного на 26 апреля, в Twitter уже начался фемшторм с рассказами о нереалистичности главной героини, а также встречным троллингом со стороны геймеров.
Что самое интересное, для создания модели главной героини предстоящего экшена была использована отсканированная внешность вполне реальной девушки - корейской модели Shin Jae-eun, которая подарила Еве свою внешность.
Учитывая, что игра выглядит очень хорошо, а ее релиз должен состояться уже совсем скоро, вполне можно предположить, что никакой шумихи со стороны SJW-активистов этому явно не способствовал, да и попка у главной героини получилась вполне приличной.
Туда их!
"Да как вы смеете тупые мужланы, делать фитоняшку, а не жирную, прыщавую свиноматку?! "
черную и с членом допиши, а то и до тебя доберутся
Да вообще всю эту шваль бы из индустрии выперли. Пусть сами для себя игры делают если им так хочется
Гребанную пакость всю это...стыдобу
Вот полностью согласен. Если у тебя есть определённая позиция и ты прям горишь желанием двигать к её в массы то вперёд. Но строго за свои деньги и с использованием своих личных сил и талантов. Ну или ищи спонсоров. Не нужно пытаться делать это за чужой счёт.
Дак для этого делать что то надо,личную инициативу проявлять,вкладываться.Они быстрее друг с дружкой перегрызутся,чем что то сделают.А если все таки сделают,то в то,что у них на выходе будет,не то обычные игроки играть не будут,их другие феминистки растерзают,потому как не будет соответствовать уже "их" стандартам.
Вот и молодцы.
Shin Jae-eun
что то она не похожа на главную героиню
не доверяю я этим всем фоточкам‚ тем более из кореи, где пластмассовый мир победил)
Спасибо тебе, ведь сам автор новости у нас тот ещё копипастер ленивый, не может фотку добавить
Попец ей точно заменили , на более популярную у папуасов - типа что бы все колыхалось и было за что держаться ... где ляшки в два раза толще объема головы :)
А ГДЕ новость про УВОЛЬНЕНИЕ? То что фемки не годуют от красивой девушки в игре это итак понятно. Где реальная новость.
На ссылочку нажми плиз
камрады победа разрабам честь хвала а фемкам дружно с разрабами покажем факушки
С чего это вдруг кто-то вообще решил что герои в играх должны быть реалистичными? Обычных людей мы каждый день видим в зеркале и на улице. В игры играют чтобы попасть в несуществующие в реальности миры и побыть тем, кем ты в реальности не являешься. Поэтому претензии к внешнему виду персонажей игр - это абсолютный бред. Игры - это вымышленные миры и персонажи там могут быть какими угодно. Только их разработчики имеют право решать кто и как там будет выглядеть.
так а где про увольнение? кого и за что?
фемки как обычно решили повонять, но не учли той детали, что они в азии, а там всем насрать на меньшинства
Странно что не возмущались на то что захват анимации сражения писали с мужчины каскадёра. Мол, «даже виртуальной девушке указывает как двигаться мужлан какой-то».
Отбитые совсем особы.
это когда давным-давно я узнал, что в Бетмене сексуальную походку Харли Квин - это мужик-азиат делал (с него захваты мошен делали) = у меня уже "огонь" не так горел на неё... :(
нашёл видео для страждующих
https://vk.com/video-192455218_456241814
Нах....й этих феменисток на другую планету и взорвать ее, за..ли свое рыло пилить в игровую индустрию
повезло! а то пришлось бы играть за горбатую лесбиянку без жопы.
Справедливое наказание за намеренный саботаж производства игры.
Gruz_ там уже все руки стёр
Мед для ушей.
Молодцы азиаты не прогибаются.
Какая в играх, б#ять реалистичность?
"Создатели экшина Stellar Blade уволили двух "токсичных феминисток" из своей студии" - экшЕна
знай свое место женщина!
Да по фиг на жирявок-корявок-"Я художник-я так вижу"
Вы бабы, вот ими и будьте ТП
Феминисток послали куда подальше? Ох... Замечательная новость. Божественно.
а почему только двух?
Другие не выепываются)
отруби голову двум и 20 будут молчать
Азиатская пословица
Да, бешеных обезьян нужно наказывать.
И правильно сделали.
Ущемленные идут лесом, их мнение уже не учитывается, туда их.
Есть гениальная идея, разделить студии, пусть в одних работают только мужики, а в других только бабы, очень хотелось бы посмотреть на результат творчества )))
Не, лучше пусть по ориентации поделят.
последнее предложение явный стёб на фемками))
началось 😂
Мне кажется корейцам из студии Shift Up плевать на радужную плесень из Твиттера.) Несмотря на то,что Сони,в своих играх занимается пропагандой лгбт и тщательно следит за тем,чтобы женской красоты не было,это не мешает ей понимать,что такая попа,в сочетании с хорошей игрой,это финансовый успех.)
Ну да вссеее персонажи должны быть уровня МАЙКРАФТА(квадратики) и тоооо найдутся сумасшедшие, которые будут орать что у них на квадраты встаёт и их нужно сделать менее возбуждающими(КАК БЛ...??? черным фоном замазать???) О_О .. я х...ею от таких даунов, их не то что слушать, их в дурку нужно сажать ибо 100% комплексуют из-за своей внешности, так с хрена ДРУГИЕ должны страдать с вами? Придурашные какие-то....
Долой токсиков в любом проявлении!
Ещё два года назад! Значит борьба давно началась. Эксперты с PG этого не увидели, плохие из вас Ванги)
Gruz_ в чем сложность, добавить фотку по которой персонаж и делался, так для сравнения раз тут была актриса упомянута, или тебе главное быстро скопипастить ?
Хорошая игра, надо брать. Когда на ПК выйдет. На торренте.
Сволоту умыли)
У феминисток реальная женщина это жиробас с волосатыми подмышками и лицом Сильвестра Сталлоне?
Неужели свершилось?
Я как токсичный Пека-боряин крайне негативно отношусь к консольной эксклюзивности и хочу созерцать попку главной героини в лучах (славы и трассировки) на единственной мужской платформе в Ultra HD.
Есть деньги на RTX, найдёшь и на PS5, ибо она по настоящему мужская платформа для настоящих хардкорных геймеров)))
Я заказал 4070 ти супер вот вчера, сегодня приедет. И стоит она дороже плойки, просто мне не нравятся консоли и я принципиально не хочу покупать плойку) Тем более с такими ценами на игры и проблемами с официальной покупкой.
У меня кстати была идея купить ps5 чисто ради одной игры, но потом я подумал. У меня в компе карта за 100+ тысяч, при этом я хочу потратить 35к на консоль и ещё 4к на игру. Звучит, как выброс денег на мусорку.
Так в Стиме проблем не меньше с покупкой, всё решается сменой региона. Просто если тебе нравится ждать, что когда то через несколько лет желанная игра выйдет и на ПК то ок, а вообще намного лучше играть на релизе во многие игры. А на счёт цен, так они давно уже и в Стиме стоят по 60+ долларов. Вон Персона 3 ремейк вышла и стоит фулл прайс, как и многие другие игры. Зато на консоли можно купить диск и перепродать или обменятся, если игра надоела или не понравилась.
Так на пк можно пиратить)) офигенная такая фича) Ну я тоже хочу играть в экзы сразу, но ради 1-2 игр в год такое. Ну и ладно бы просто купить консоль и забыть. Ладно бы купить еще игру. Но там ведь на ПК они и выглядят лучше и фпс выше и настроек больше. Ну в общем 5 плойка точно мимо, куплю плойку когда там железо будет помощнее и ближе к ПК. 6ую может. Или 7ую)
Фейк, если бы это было правдой, тогда ГГ сделали бы мужиком (брутальным, маскулинным гетеро), а не вот эта вот фемская баба-доходяга, которая раскидывает врагов налево и направо.
Cправедливости ради:
Это вообще ни о чём не говорит, моделька явно подвергалась редактированию, ибо IRL, судя по фото модель выглядит как то так:
Прям одно лицо да? 😏
Они только её тело сканировали, как в случае с Ре4, где лицо и тело у девушки были от разных людей
о том и речь 🤷♂️
Сравнивай попу, а не лицо
самую всратую фотку выбрал и радуется
и ну надо же, разница уже не настолько большая?
Прибежал белый рыцарь отстаивать честь милфы, скинул отфотошопленную фотку с косметикой и радуется.
Суть в том что в том же РЕ4 модель реально похожа на игровой прототип, здесь же "Not even fk close". Тупо тянка в стиле какой нибудь анимешной Final Fantasy. Зачем тут было что то сканировать мне не понятно 🤷♂️