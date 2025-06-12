Stellar Blade получила много новых возможностей на PS5

Южнокорейский экшен Stellar Blade успешно дебютировал на PC (Steam и EGS), но при этом в Shift-Up не забыли и о геймерах, во многом благодаря которым данная игра приобрела большую популярность.
Не преминув воспользоваться случаем, девелоперы внесли в игру множество нового контента, который будет доступен и на консоли PlayStation 5. В частности, Shift-Up опубликовала список изменений, который появится в игре со следующим обновлением за номером 1.011, размер которого составляет 12,5 ГБ.
- Вызов босса: В игру добавлен Манн.
- Доступно после первого прохождения игры. Победив Манна, получите одну новую экипировку для Евы.
- Новые косметические предметы можно получить во время игры:
- 25 новых нарядов для Евы
- 9 новых аксессуаров для Евы
- Цифровой артбук доступен после завершения первого прохождения игры
- Улучшения и новые возможности фоторежима
- 3 новых выражения лица для Евы
- 4 новые позы для Евы и Лили
- Добавлена функция сохранения пресетов
- Теперь можно использовать до 6 светильников
- На проигрыватель добавлены три новые фоновые композиции: «Lullaby of Secret», «Just Fine» и «Blur», которые можно послушать в лагере.
- Добавлена поддержка синхронизации губ для китайского дубляжа.
- Японский дубляж теперь можно выбрать во всех регионах.
- Для контроллера DualSense добавлена функция сопоставления клавиш.
- Добавлена функция защиты от падений (включается/выключается в опциях), чтобы улучшить платформерные возможности.
- Исправлены ряд других ошибок.
Зачем пс5 если есть пука?
По разному, лично у меня для того чтобы играть на диване и большом телеке, а комп рабочий, и в этой комнате, где он стоит, мне не нужен большой телек и диван)) Поэтому, когда надоедает играть на компе, я перехожу на плойку. Плюс, хоть и мало, но там еще осталось несколько экзов, ну и в целом мне нравится плойка просто как устройство.
А вот зачем иметь плойку без ПК, тут затрудняюсь ответить...
Для тех, кто не хочет заново открывать весь контент, а просто пройти ещё раз, для тех, а так да, после ПК версии, смысла в консольной особо нет.
Интересно, а на PS5 дадут те костюмы, которые за предзаказ для ПК версии?
И опять нет новых причесок с распущенными волосами.
да да и то что Никки стоит 350 лир ты не сказал про это пришлось покупать и это ты говорил Бесплатное длс да да нае** полный ЧТо такое Бесплатное это когда длс выходит и ты заходишь про чекать данный контент а в Меню игры у тебе выскакивает не хотите ли купить DLS за 12 евро это 1100 р