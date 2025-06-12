Stellar Blade получила много новых возможностей на PS5

Южнокорейский экшен Stellar Blade успешно дебютировал на PC (Steam и EGS), но при этом в Shift-Up не забыли и о геймерах, во многом благодаря которым данная игра приобрела большую популярность.

Не преминув воспользоваться случаем, девелоперы внесли в игру множество нового контента, который будет доступен и на консоли PlayStation 5. В частности, Shift-Up опубликовала список изменений, который появится в игре со следующим обновлением за номером 1.011, размер которого составляет 12,5 ГБ.