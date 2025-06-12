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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.5 1 879 оценок

Stellar Blade получила много новых возможностей на PS5

Gruz_ Gruz_

Южнокорейский экшен Stellar Blade успешно дебютировал на PC (Steam и EGS), но при этом в Shift-Up не забыли и о геймерах, во многом благодаря которым данная игра приобрела большую популярность.

Не преминув воспользоваться случаем, девелоперы внесли в игру множество нового контента, который будет доступен и на консоли PlayStation 5. В частности, Shift-Up опубликовала список изменений, который появится в игре со следующим обновлением за номером 1.011, размер которого составляет 12,5 ГБ.

  • Вызов босса: В игру добавлен Манн.
    • Доступно после первого прохождения игры. Победив Манна, получите одну новую экипировку для Евы.
  • Новые косметические предметы можно получить во время игры:
    • 25 новых нарядов для Евы
    • 9 новых аксессуаров для Евы
  • Цифровой артбук доступен после завершения первого прохождения игры
  • Улучшения и новые возможности фоторежима
    • 3 новых выражения лица для Евы
    • 4 новые позы для Евы и Лили
    • Добавлена функция сохранения пресетов
    • Теперь можно использовать до 6 светильников
  • На проигрыватель добавлены три новые фоновые композиции: «Lullaby of Secret», «Just Fine» и «Blur», которые можно послушать в лагере.
  • Добавлена поддержка синхронизации губ для китайского дубляжа.
  • Японский дубляж теперь можно выбрать во всех регионах.
  • Для контроллера DualSense добавлена функция сопоставления клавиш.
  • Добавлена функция защиты от падений (включается/выключается в опциях), чтобы улучшить платформерные возможности.
  • Исправлены ряд других ошибок.
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Kubominator

Зачем пс5 если есть пука?

1
MadDarkGuard

По разному, лично у меня для того чтобы играть на диване и большом телеке, а комп рабочий, и в этой комнате, где он стоит, мне не нужен большой телек и диван)) Поэтому, когда надоедает играть на компе, я перехожу на плойку. Плюс, хоть и мало, но там еще осталось несколько экзов, ну и в целом мне нравится плойка просто как устройство.

А вот зачем иметь плойку без ПК, тут затрудняюсь ответить...

Kenn1y

Для тех, кто не хочет заново открывать весь контент, а просто пройти ещё раз, для тех, а так да, после ПК версии, смысла в консольной особо нет.

Интересно, а на PS5 дадут те костюмы, которые за предзаказ для ПК версии?

Kenn1y

И опять нет новых причесок с распущенными волосами.

Анна Кранцове

да да и то что Никки стоит 350 лир ты не сказал про это пришлось покупать и это ты говорил Бесплатное длс да да нае** полный ЧТо такое Бесплатное это когда длс выходит и ты заходишь про чекать данный контент а в Меню игры у тебе выскакивает не хотите ли купить DLS за 12 евро это 1100 р