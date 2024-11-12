Stellar Blade выйдет на PC в 2025 году

Студия Shift Up опубликовала итоги третьего финансового квартала 2024 года, продлившегося с 1 июля по 30 сентября, в котором ответила на некоторые вопросы касательно успехов своих игр. Третий квартал был не особо удачным для их мобильной игры Goddess of Victory: Nikke, так как кроссвер с Евангелионом не особо заинтересовал игроков. А вот продажи Stellar Blade до сих пор остаются стабильными и Shift Up собираются и дальше продолжать поддерживать свой новый IP.
Разработчики также сообщили, что релиз Stellar Blade на PC запланирован в 2025 году. Их очень вдохновил успех Black Myth: Wukong и они рассчитывают, что Stellar Blade на PC проявит себя даже лучше, чем на PS5.
Если убрать акцент с прелестей героини, то имеем весьма посредственный слешер. Ну не тягаться ему с вуконгом.
Тут и к бабке не ходи
Так вуконг это и не слэшер, а обычный соулслайк босс раш
вуконг пытается уседеться на 2 стульях на слешере и на соулслайке и делает это херово ибо это несовместимые вещи , итог дропнутая игра и минус 60 баксов , и судя по всему эта игра точно такая же , как назвали Соулс-ЛАЙТ жанр
Стеллар не соулс-лайт. Это слешер или даже битеамап. Как боевая система нир автоматы + ремейк годоваса.
Лол, сори конечно, но нет. Игра как слешер очень годная, боевка лучше чем в лайф оф пи и вуконге
"Разработчики также сообщили, что релиз Stellar Blade на PC запланирован в 2025 году."
Лепота.
Затерпишь?
Что затерпит?
Прошел на старте, жду на РС
А куда денется?
Ожидаемо. Обычно портируют игры на PC спустя полгода-полтора года.
Хороший план
я думал они условие с сони выполнили ещё пол года назад...или то финалка была
Портирование тоже время занимает.
Ясен пень что в со году, врос когда именно, в первую или вторую половину года
На годовщину игры наверное объявят.
Что ж, хорошей игре хорошие продажи. Будем ждать на пк что бы купить и там.
яндекс перевел прикольнее)
Вот это я точно жду, надеюсь Шифты будут сами её выпускать, а не Сони с их ПСН.
Осталось узнать точную дату и системные требования.
Не раньше конца апреля (игра вышла 26 апреля), год эксклюзивности точно будет.
Если будут сами выпускать, без сои и их "лончера", то вероятность как минимум отбить порт есть. В противном случае... жаль этих добряков.
Неужели, наконец то она выйдет на пк. Такую игру можно будет и купить
ПЕРДУК 2, ТЛОУ 2, СТЕЛЕР БЛЭЙД. А ЧТО НА ЗАКУСКУ?🤔
Ну и славненько
зелёный магазин + нюд мод, всё что эта игра заслуживает
если это все чего она заслуживает,тогда ты заслуживаешь таких игр как кокнкорд,дастборн,ункноу 9,оутловс с отсасин сан андреас и трансдрагон эйдж
На пк будут голые бегать😁
На PC всё равно не купить - порт от Sony же. PSN, все дела.
у тебя батя бухает и бьёт тебя? или не только? откуда такой негатив?
обычный ответ,обычному хейтеру.я же не знал что ты ущемленка и обидешься.ещё что нибудь про родителей пошути,а я ответил по делу.если тебя не устраивает азиатский геймдев в лучших традициях развлечения,ну тогда будьте добры западный инклюзивный.логично же,че ущемлятся то было?на родителей стал переходить