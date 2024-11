Stellar Blade выйдет на PC в 2025 году

Студия Shift Up опубликовала итоги третьего финансового квартала 2024 года, продлившегося с 1 июля по 30 сентября, в котором ответила на некоторые вопросы касательно успехов своих игр. Третий квартал был не особо удачным для их мобильной игры Goddess of Victory: Nikke, так как кроссвер с Евангелионом не особо заинтересовал игроков. А вот продажи Stellar Blade до сих пор остаются стабильными и Shift Up собираются и дальше продолжать поддерживать свой новый IP.

Разработчики также сообщили, что релиз Stellar Blade на PC запланирован в 2025 году. Их очень вдохновил успех Black Myth: Wukong и они рассчитывают, что Stellar Blade на PC проявит себя даже лучше, чем на PS5.