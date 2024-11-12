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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 123 оценки

Stellar Blade выйдет на PC в 2025 году

2BLaraSex
Новости

Студия Shift Up опубликовала итоги третьего финансового квартала 2024 года, продлившегося с 1 июля по 30 сентября, в котором ответила на некоторые вопросы касательно успехов своих игр. Третий квартал был не особо удачным для их мобильной игры Goddess of Victory: Nikke, так как кроссвер с Евангелионом не особо заинтересовал игроков. А вот продажи Stellar Blade до сих пор остаются стабильными и Shift Up собираются и дальше продолжать поддерживать свой новый IP.

Разработчики также сообщили, что релиз Stellar Blade на PC запланирован в 2025 году. Их очень вдохновил успех Black Myth: Wukong и они рассчитывают, что Stellar Blade на PC проявит себя даже лучше, чем на PS5.

30
39
Комментарии: 39
Ваш комментарий
Alex Row

Если убрать акцент с прелестей героини, то имеем весьма посредственный слешер. Ну не тягаться ему с вуконгом.

6
Heather123

Тут и к бабке не ходи

4
agula98

Так вуконг это и не слэшер, а обычный соулслайк босс раш

14
StrelitziaReg agula98

вуконг пытается уседеться на 2 стульях на слешере и на соулслайке и делает это херово ибо это несовместимые вещи , итог дропнутая игра и минус 60 баксов , и судя по всему эта игра точно такая же , как назвали Соулс-ЛАЙТ жанр

-5
Саня Шарапов StrelitziaReg

Стеллар не соулс-лайт. Это слешер или даже битеамап. Как боевая система нир автоматы + ремейк годоваса.

0
Smusi

Лол, сори конечно, но нет. Игра как слешер очень годная, боевка лучше чем в лайф оф пи и вуконге

-3
AllConforD

"Разработчики также сообщили, что релиз Stellar Blade на PC запланирован в 2025 году."

Лепота.

1
ckott4

Затерпишь?

-12
петюша васькинов ckott4

Что затерпит?

3
Heather123 ckott4

Прошел на старте, жду на РС

1
Капитан Баттхерт ckott4

А куда денется?

0
Rimasted

Ожидаемо. Обычно портируют игры на PC спустя полгода-полтора года.

1
Mokou

Хороший план

0
ДаДжи

я думал они условие с сони выполнили ещё пол года назад...или то финалка была

0
2BLaraSex

Портирование тоже время занимает.

1
Heather123

Ясен пень что в со году, врос когда именно, в первую или вторую половину года

0
2BLaraSex

На годовщину игры наверное объявят.

0
SOLUS5678

Что ж, хорошей игре хорошие продажи. Будем ждать на пк что бы купить и там.

0
Sinmax

яндекс перевел прикольнее)

0
Hog2012

Вот это я точно жду, надеюсь Шифты будут сами её выпускать, а не Сони с их ПСН.

0
nikvik jm

Осталось узнать точную дату и системные требования.

-1
2BLaraSex

Не раньше конца апреля (игра вышла 26 апреля), год эксклюзивности точно будет.

0
Саня Шарапов
Их очень вдохновил успех Black Myth: Wukong и они рассчитывают, что Stellar Blade на PC проявит себя даже лучше, чем на PS5.

Если будут сами выпускать, без сои и их "лончера", то вероятность как минимум отбить порт есть. В противном случае... жаль этих добряков.

-1
Константин335

Неужели, наконец то она выйдет на пк. Такую игру можно будет и купить

-2
петюша васькинов

ПЕРДУК 2, ТЛОУ 2, СТЕЛЕР БЛЭЙД. А ЧТО НА ЗАКУСКУ?🤔

-4
Лидер Z

Ну и славненько

-5
rtnrwv

зелёный магазин + нюд мод, всё что эта игра заслуживает

-10
ДаДжи

если это все чего она заслуживает,тогда ты заслуживаешь таких игр как кокнкорд,дастборн,ункноу 9,оутловс с отсасин сан андреас и трансдрагон эйдж

5
петюша васькинов

На пк будут голые бегать😁

0
Etteri ДаДжи

На PC всё равно не купить - порт от Sony же. PSN, все дела.

2
rtnrwv ДаДжи

у тебя батя бухает и бьёт тебя? или не только? откуда такой негатив?

-2
ДаДжи rtnrwv

обычный ответ,обычному хейтеру.я же не знал что ты ущемленка и обидешься.ещё что нибудь про родителей пошути,а я ответил по делу.если тебя не устраивает азиатский геймдев в лучших традициях развлечения,ну тогда будьте добры западный инклюзивный.логично же,че ущемлятся то было?на родителей стал переходить

-3