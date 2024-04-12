В закулисном ролике Stellar Blade обсуждаются вдохновение, проблемы и дизайн Найтибы

Shift Up представили новое закулисное видео Stellar Blade, в котором обсуждаются различные процессы разработки. Режиссер Ким Хён Тэ рассказывает, что его вдохновила забастовка таксистов. Поскольку работу должны были заменить машины, он задумался, что произойдет, если человечество будет заменено.
История рассказывает о Найтибе, неизвестной форме жизни, вторгающейся на Землю и заставляющей человечество эвакуироваться в космос. Член Airborne Squad Ева работает с персонажами Лили, инженером-экспертом, и Адамом, который уже много лет выживает на Земле, чтобы сражаться с Найтиба. При разработке персонажей Shift Up сосредоточилась на покупке и сканировании одежды на модели, чтобы «создать что-то более высокого качества и с более реалистичной графикой».
Проблемы возникли из-за характера консольных игр в Южной Корее, где их практически нет по сравнению с более доминирующими мобильными играми. Хотя существовали опасения по поводу успеха проекта, по мере разработки команда становилась все более амбициозной.
Хён Тэ также рассказывает о создании Найтибы и подчеркивает чувство дискомфорта в их дизайне. Shift Up обратились к дизайнеру монстров Чан Хи Чхолю, который работал над «Хозяином» Пон Джун Хо, чтобы поделиться своим ноу-хау.
Stellar Blade выйдет 26 апреля на PS5.
Прекрасно выполнили свою работу!!!! Молодцы!!!!! Жду момента когда погружусь в этот мир.
Никому не интересны эти закулисные сопли!!! Все хотят играть за классную, красивую секси азиаточку!!! И мочить монстров!!! Байонетта реинкарнация!!!