Дополнение The Machine Age для Stellaris появится в мае

Paradox Interactive объявила, что The Machine Age, новое сюжетно-ориентированное расширение для Stellaris, выйдет на ПК (Steam) 7 мая 2024 года..

Ученые открыли передовые средства общения с машиной, позволяющие жизни преодолевать биологические ограничения разума и плоти. Век машин начинается с эпохи технической славы, но ставит новые этические и социальные дилеммы. В эти времена развязанных амбиций возникнут новые угрозы, ставящие под сомнение настоящий смысл самой жизни.

The Machine Age включает в себя новые реактивные портреты, 6 новых гражданских моделей, 2 новые структуры для средней игры (расплавленная дуговая печь и мощный рой Дайсона), новые черты населения и 7 совершенно новых музыкальных треков для лучших синтетических битов.

Расширение представляет игрокам новый кризис эндгейма: грозную синтетическую расу, похожую на боргов. Кроме того, игроки могут играть за эту угрозу через новый Кризисный путь.

«Ваши машинные империи больше не ограничиваются гештальт-сознанием и могут иметь индивидуальные личности и более разнообразные истории и происхождение». — говорят Paradox.

The Machine Age можно приобрести как отдельно, так и в составе нового абонемента Season 8 Pass. Кроме того, если вы оформили подписку на расширение Stellaris, вы можете получить к ней доступ без дополнительной оплаты.

В Season 8 Pass войдут три предстоящих расширения: The Machine Age, механическое расширение Cosmic Storms (3 квартал 2024 г.) и сюжетный пакет The Grand Archive (4 квартал 2024 г.), а также эксклюзивный видовой портрет Рика Куба.