Объявлена дата выхода дополнения Shadows of the Shroud для Stellaris

Компания Paradox Interactive объявила, что Shadows of the Shroud, следующее дополнение к Stellaris, выйдет 22 сентября.

Shadows of the Shroud включает в себя обновлённый путь псионического вознесения, больше контента «Конец цикла», а также новые начала, гражданские модели и события. Это дополнение входит в состав Сезонного абонемента 09, но его также можно будет приобрести отдельно.

Чтобы прорваться сквозь Покров, игрокам предстоит принять три решения, каждое из которых повлияет на их империю и то, что они найдут в Покрове. После того, как игроки попадут в Покров, Панель Покрова поможет им настроиться на разных Покровителей и предоставит бонусы по мере продвижения. Это также повлияет на псионические ауры.

Кроме того, был переработан Конец Цикла. Игроки с дополнением «Утопия» для Stellaris по-прежнему смогут играть в «Конец Цикла», хотя обладатели дополнения «Тень Покрова» получат больше контента для расширения этой функции.