"Нечто", "Ребенок Розмари" и "Солнцестояние": Авторы хоррора Still Wakes the Deep рассказали про источники вдохновения

Компания Xbox раскрыла некоторые источники вдохновения для грядущей игры в жанре ужасов Still Wakes the Deep. Игра, разработанная компанией The Chinese Room, черпает вдохновение из различных источников: от классических фильмов до научно-фантастических историй и даже реального мира.

Например, ведущий дизайнер Роб Маклахлан (Rob McLachlan) говорит, что сеттинг нефтяной вышки в игре были вдохновлены классическим фильмом ужасов Джона Карпентера "Нечто" (The Thing). По словам Маклахлана, первоначальный питч для Still Wakes the Deep звучал так: ""Нечто" на нефтяной вышке".

Маклахлан также рассказывает о структуре Still Wakes the Deep, которая, по всей видимости, вдохновлена фильмом 1972 года "Приключение Посейдона". Фильм вдохновляет на драматическую структуру Still Wakes the Deep, особенно когда речь идет о зловещем развитии событий, когда игрок знает, что что-то должно произойти, но персонажи этого не знают.

Что касается атмосферы игры, то, по словам помощника арт-директора Лауры Доддс, вдохновением для нее послужил фильм ужасов 1968 года "Ребенок Розмари". По словам Доддс, в игре прослеживается чувство страха, возникающее при виде безобидной сцены, в которой не происходит ничего откровенно пугающего, но при этом кажется, что под поверхностью что-то таится.

Доддс также говорит о вдохновении, почерпнутом из фильма 2018 года "Аннигиляция", когда речь заходит о создании ужаса, в котором присутствует "ужасная красота". Еще одним источником вдохновения, по словам Доддса, стал фильм ужасов 2019 года "Солнцестояние", благодаря использованию ярких цветов и цветочных композиций в изображении ужаса.

Выход игры Still Wakes the Deep запланирован на начало 2024 года, она выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. В первый же день после выхода игра будет доступна на Game Pass.