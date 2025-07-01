Для Stormgate анонсирован редактор карт

Разработчики Stormgate запустили альфа-версию редактора карт для небольшого, ограниченного круга пользователей. Редактор позволяет создавать пользовательские карты для режимов 1v1 и 2v2 и сразу же опробовать их в деле. Игрокам достаточно присоединиться к хосту с кастомной картой, чтобы сыграть на ней.

Редактор позволяет создавать только карты – изменение данных или создание триггеров на данный момент недоступно. Позже доступ к редактору получат большее число игроков. Пока что разработчики не обещают поддержку и решение проблем с редактором и предупреждают, что картоделы могут столкнуться с багами.