Геймплей StormGate покажут 11 июня на PC Gaming Show. Закрытый альфа-тест стартует в июле

Любители RTS в целом и Старкрафта в частности отмечают 11 июня в своих календарях. В этот день состоится мероприятие PC Gaming Show, на котором студия Frost Giant впервые покажет широкой публике геймплей ожидаемой стратегии StormGate. На днях игру уже показали избранным представителям сообщества, которых заодно пригласили на закрытый альфа-тест. А еще появилось чуть больше информации о юнитах и постройках одной из игровых фракций – Сопротивления.

Геймплей

Трансляция PC Gaming Show стартует 11 июня в 23:00 по Москве. Frost Giant ранее не демонстрировали геймплей StormGate на подобных мероприятиях и вообще мало кто видел игру в деле, так что взглянуть будет, безусловно, интересно. Стоит сразу отметить, что игра находится на стадии альфы, поэтому увиденное может сильно отличаться от того, что в итоге будет на релизе.

Юниты и постройки

Как уже было сказано выше, на днях Frost Giant Studios показали StormGate представителям сообщества – профессиональным игрокам и создателям контента. По условиям NDA, они не могут прямо рассказать обо всем, что увидели, но какую-то информацию все-таки было позволено обнародовать. Например, мы получили информацию о некоторых юнитах фракции Сопротивления.

Evac. Летающий юнит, строго дропшип. Frost Giant придерживаются мнения, что когда в одном юните сочетается несколько разных функций, то это не очень хорошо. Поэтому Evac умеет только транспортировать юнитов.

Lancer. Юнит ближнего боя, умеет хорошо танковать и не слишком восприимчив к большим показателям урона (примерно как иммортал из Starcraft 2). Вроде как, отбивать прожектайлы.

Vulcan. Больших размеров меха (занимает 2 слота в эваке), стреляет из пулемета. Чем дольше ведется огонь, тем выше скорость атаки. Перемещается с помощью "реактивного ранца" и может таранить вражеские войска, временно их оглушая.

Skyrider. Конкретной информации о том, что делает этот юнит, FGS не предоставили. Но в целом этот юнит похож на научное судного из первого старкрафта, так что можно предположить, что это юнит поддержки. На это же намекает фиолетовый индикатор энергии.

Вероятно, аналог фермы – дает лимит под производство юнитов. Занимает немало места.

Therium Refinery. Предположительно, в качестве основного ресурса в StormGate будет какой-то ресурс вроде минералов из Starcraft. А вот Therium это, вероятно, ресурс номер два. Что именно делает therium refinery не совсем понятно, но словом refinery также называются террановские газилки в старкрафте. Можно предположить, что это здание нужно либо для добычи, либо для хранения второго ресурса.

Barracks. Сами понимаете, что это значит. Нужны для производства юнитов.

Biokinetics Lab. Не понятно, зачем нужна эта постройка, но мы предполагаем, что там будут делаться грейды "на био".

Machine Factory. Название как бы намекает, что в этом здании строится техника.

Mech Bay. Название как бы намекает, что здание нужно либо для производства более продвинутой техники, либо для апгрейдов.

Закрытый показ и закрытая альфа

Некоторые из представителей RTS-сообщества в общих чертах поделились впечатлением от увиденного на "закрытом показе".

Австралийский комментатор PiG сказал, что игра выглядит очень здорово. Несмотря на то, что впереди еще только альфа-тест, StormGate уже находится в играбельном состоянии.

Канадская комментатор ZombieGrub отметила, что юнитам в игре пока что не хватает отзывчивости, они не так хорошо реагируют на команды, как в том же Starcraft 2. Но это сугубо визуальное впечатление, непосредственно в игру ZG не играла.

Польский старкрафтер MaNa рассказал, что несмотря на альфу игра уже хорошо выглядит и хорошо читается – ему, как прогеймеру, визуально понятно, какие юниты относятся к тир-1, а какие к тир-2. В геймплее узнаются заимствования из других RTS. Но в игре также есть новые механики, которых лично он не встречал ни в старкрафте, ни в других стратегиях. Играется все быстро, но не так быстро, как Starcraft 2. Юниты по прочности находятся где-то между SC2 и WC3.

Закрытая альфа стартует в июле. На первом этапе участники смогут играть только за Сопротивление.