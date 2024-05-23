Farming Simulator 22 можно бесплатно получить в Epic Games Store в течение недели

Farming Simulator 22 можно бесплатно добавить в свою библиотеку в Epic Games Store до 30 мая. Это новейшая основная игра для платформ текущего поколения из чрезвычайно популярной серии симуляторов.
Farming Simulator 22, разработанная GIANTS Software, является самой последней игрой из этой серии, которую могут получить поклонники игровых симуляторов, поскольку издание 23 было доступно только для мобильных устройств и Switch. Как видно из названия, серия вращается вокруг сельского хозяйства, где все, от выращивания и сбора урожая до управления производством и ухода за животными, а также многое другое, является глубокими элементами игрового процесса.
В игре 2022 года появились новые функции, такие как смена сезонов, производственные цепочки сельскохозяйственных культур и автоматизация животноводства, а также виноград, оливки и сорго в качестве совершенно новых культур для игроков.
И самое главное, то что доступна в России
Жирно непоспоришь
Никогда в такие игры не играл, но раз выдали бесплатно - хоть позырю чо там с фермерством :)
Спасибо как нибудь обойдусь