Серия утечек информации о PvP-шутере Deadlock от Valve продолжается: в сети появилось ещё несколько роликов

Несмотря на полное отсутствие официальной информации от Valve, в сети продолжают появляться всё новые подробности о таинственном проекте Deadlock — многопользовательском шутере, разработка которого, судя по всему, ведётся в строжайшем секрете. На этот раз в руки игрового сообщества попало сразу несколько геймплейных роликов, дающих более полное представление об игровом процессе и механиках Deadlock.
Эти видео стали продолжением серии утечек. Ранее в интернете уже всплывали фрагменты игрового процесса из более ранней версии шутера, однако новые ролики, пусть и довольно короткие, позволяют составить гораздо более целостную картину того, что собой представляет Deadlock.
Конечно, пока рано делать какие-либо окончательные выводы, ведь представленные видео явно сняты на ранней стадии разработки, и многие элементы игры могут ещё не раз поменяться.
4 линии крипы, какая то дота тф 2 валорант, ладно бы от первого лица, так от третьего, ваще шиза постигла
Дота 3 от Габенского )
Хрень какая-то. В Доке и CS люди залипают десятилетиями, а Deadlock больше похожа на игру на пару вечеров.
"Серия утечек"))
Как будто она вср*лась кому то..