Создатели стратегии Stormgate показали вступительный кинематографический ролик

Frost Giant Studios в сотрудничестве с известной студией пост-продакшена Platige Image выпустили вступительный видеоролик к грядущей стратегии в реальном времени Stormgate. Этот трейлер ранее был показан во время The Game Awards 2023 в рамках анонса игры актером Симу Лю. Лю, известный как большой поклонник и опытный игрок StarCraft 2, сыграет Варза, одного из главных героев Stormgate. Многие члены команды Frost Giant уже работали над StarCraft 2, что оправдывает ожидания фанатов.
Stormgate также будет присутствовать на выставке PC Gaming Show, которую проведут Мика Бертон, Шон «Day[9]» Плотт и Фрэнки Уорд. Мероприятие состоится в ближайшее воскресенье, 9 июня. Во время презентации наконец-то будет раскрыт один из самых больших секретов игры: третья фракция, еще не анонсированная.
и о чем этот мимишномультяшный трейлер!? рядом с ск2 и вк3 и рядом не стоит..