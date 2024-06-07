Создатели стратегии Stormgate показали вступительный кинематографический ролик

Условно-бесплатная RTS-игра, события которой разворачиваются во время войны между человечеством и инопланетными захватчиками.

История начинается в далёком будущем, сразу после того, как инопланетные захватчики, одержимые идеей порабощения Земли, прорвались через Штормовые врата и положили конец миру, который мы знаем. Человечество было почти уничтожено, но разрозненные группы выживших решили объединить усилия, чтобы бороться за будущее планеты.

Захватчики возвращаются, чтобы снова погрузить Землю в хаос. Защитники планеты должны набраться храбрости и повести вперёд 10-метровых мехов, чтобы спасти человечество. Вам предстоит выбрать одну из сторон и начать добывать ресурсы, строить базу и командовать мощными армиями, чтобы определить исход всей войны.

В студию Frost Giant Studios входят разработчики таких игр, как Warcraft 3 и StarCraft 2.