Paradox Interactive удалила защиту Denuvo из Stranded: Alien Dawn

Как стало известно, сегодня компания Paradox Interactive удалила защиту Denuvo из градостроительного симулятора выживания Stranded: Alien Dawn.

Это произошло спустя почти три года с момента релиза игры - всё это время она оставалась невзломанной. Размер EXE-файла игры после удаления защиты Denuvo уменьшился на внушительные 220 МБ.

В Stranded: Alien Dawn в руках игрока находится судьба небольшой группы людей. Игроку необходимо принимать жизненно важные решения, чтобы защитить выживших от голода, болезней, экстремальных погодных условий и многого другого. Также требуется заняться постройкой базы, чтобы защитить выживших от нападений инопланетных существ, которые бродят по смертельно опасному инопланетному миру.