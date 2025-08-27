Paradox Interactive удалила защиту Denuvo из Stranded: Alien Dawn

Как стало известно, сегодня компания Paradox Interactive удалила защиту Denuvo из градостроительного симулятора выживания Stranded: Alien Dawn.
Это произошло спустя почти три года с момента релиза игры - всё это время она оставалась невзломанной. Размер EXE-файла игры после удаления защиты Denuvo уменьшился на внушительные 220 МБ.
В Stranded: Alien Dawn в руках игрока находится судьба небольшой группы людей. Игроку необходимо принимать жизненно важные решения, чтобы защитить выживших от голода, болезней, экстремальных погодных условий и многого другого. Также требуется заняться постройкой базы, чтобы защитить выживших от нападений инопланетных существ, которые бродят по смертельно опасному инопланетному миру.
Опять из гаvна какого-то 😁
Ну с 3д современного ААА гов_на не сразу удаляют 😆
Тем временем нормальные игры
Где ты увидел нормальные игры ?
Не знаю даже что за игра, и скорей всего лицензия была не бессрочная так бы клали бы они на пользователей, никто не стал её от туда убирать, похоже просто продажи упали на дно отсюда и вырезали хлам.
Опана, а я только ждал скидку на игру, а тут такое :D