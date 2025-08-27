ЧАТ ИГРЫ
Stranded: Alien Dawn 12.10.2022
Стратегия, Симулятор, Выживание, Строительство
8.2 162 оценки

Paradox Interactive удалила защиту Denuvo из Stranded: Alien Dawn

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, сегодня компания Paradox Interactive удалила защиту Denuvo из градостроительного симулятора выживания Stranded: Alien Dawn.

Это произошло спустя почти три года с момента релиза игры - всё это время она оставалась невзломанной. Размер EXE-файла игры после удаления защиты Denuvo уменьшился на внушительные 220 МБ.

В Stranded: Alien Dawn в руках игрока находится судьба небольшой группы людей. Игроку необходимо принимать жизненно важные решения, чтобы защитить выживших от голода, болезней, экстремальных погодных условий и многого другого. Также требуется заняться постройкой базы, чтобы защитить выживших от нападений инопланетных существ, которые бродят по смертельно опасному инопланетному миру.

11
6
Комментарии: 6
Петюша Петюшенька

Опять из гаvна какого-то 😁

3
PatchyTaran

Ну с 3д современного ААА гов_на не сразу удаляют 😆

3
SexualHarassmentPanda

Тем временем нормальные игры

2
PatchyTaran

Где ты увидел нормальные игры ?

1
kotasha

Не знаю даже что за игра, и скорей всего лицензия была не бессрочная так бы клали бы они на пользователей, никто не стал её от туда убирать, похоже просто продажи упали на дно отсюда и вырезали хлам.

2
ОгурчикЮрец

Опана, а я только ждал скидку на игру, а тут такое :D

1