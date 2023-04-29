"RimWorld в 3D" - стратегия на выживание Stranded: Alien Dawn очень хорошо принята в Steam и ее популярность растет ©

Несколько дней назад из раннего доступа вышла Stranded: Alien Dawn, стратегия с элементами выживания, разработанная студией Haemimont Games, известной по серии Tropico, в которой вы должны руководить группой колонистов, пытающихся выжить на чужой планете. У авторов есть повод для радости, поскольку их творение очень хорошо продается в Steam.



Игра демонстрирует хорошие показатели активности - вчера в Stranded: Alien Dawn в Steam одновременно играли 5885 человек. Важно отметить, что это стало новым рекордом для проекта - интерес к игре растет каждый день с момента выхода версии 1.0.

Stranded: Alien Dawn также была тепло принята геймерами: 87% всех отзывов в Steam высоко оценили игру. Если учитывать только отзывы за последние 30 дней, то доля положительных рецензий составляет 80%.

Игру хвалят за хороший баланс геймплея, приятную графику, хороший звук, хорошо проработанное поведение персонажей и главное за отсутствие багов. А сравнивают ее как смесь The Sims и RimWorld, предрекая ей большое будущее.



С выходом версии 1.0 Stranded: Alien Dawn также появилась на консолях Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5.