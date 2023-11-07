Для Xbox Series стало доступно физическое издание кошачьего киберпанк-приключения Stray

Сегодня любимый рыжий кот возвращается на полки магазинов по всему миру с розничной версией Stray для Xbox от издателя Annapurna Interactive и iam8bit, а также от партнера-дистрибьютора Skybound Games. Путешествуйте по кибергороду с шестью красивыми коллекционными полноцветными художественными карточками, которые входят в комплект поставки.

Кроме того, физический выпуск Stray для Xbox Series X также будет осуществляться с функцией Smart Delivery через другие платформы Xbox.

Stray, разработанная BlueTwelve Studio и победительница наград The Game Awards 2022 в номинациях «Лучшая независимая игра» и «Лучшая дебютная инди-игра», была выпущена в цифровом формате на Xbox One и Xbox Series X|S этим летом. С помощью iam8bit и Skybound Games игроки Xbox теперь могут принести домой свою собственную физическую копию Stray.