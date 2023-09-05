Кошачье киберпанк-приключение Stray получит анимационную адаптацию ©

Outlet Entertainment Weekly объявил, что анимационный фильм по мотивам кошачьей приключенческой игры Stray, разработанной BlueTwelve Studio, находится в разработке. Точные подробности о том, что будет в фильме, не были предоставлены, но были некоторые комментарии персонала.

Одна из повествовательных концепций Stray, упомянутых здесь, — это «хоупанк», то есть сопротивление посредством оптимизма. Овладение этой идеей, по-видимому, лежит в основе проекта.

Член Annapurna Animation Эндрю Миллштейн заявил следующее относительно того, почему эта игра была выбрана для адаптации каталога Annapurna Interactive:

«Это игра о том, что делает нас людьми, и в ней нет людей. Это приятельская комедия о коте и роботе, и в ней такая веселая динамика. Итак, в этом есть комедия, но в этой игре нет ни одного человека. Я думаю, это одна из причин невероятной популярности игры: вы смотрите на мир глазами очаровательного кота. Как им это удалось, и как мы собираемся реализовать это в фильме? Мы сделаем это, хотя иногда это кажется невозможным, но мы знаем, что в этом суть игры и ключ к повествованию истории».

«…Во-первых, она просто бешено популярна. Люди увлекаются игрой по разным причинам, и я думаю, что для нас в Annapurna, работающих с разными творческими людьми, это загадка. Что такого в этой игре, которая так популярна? Вопрос в том, как адаптировать игру для создания развернутого повествования, которое будет невероятно уважительно относиться к самой игре и зрителям, но при этом будет достойным фильма? Этот процесс всегда является частью проблемы».