Создатели кошачьего приключения Stray выпустили обновление 1.04

Вчера рыжий котейка из Stray добрался до консолей Xbox и компания BlueTwelve выпустила свежее обновление под номером 1.04, которое посвящено исправлению нескольких ошибок, добавление опций доступности и общим улучшениям. Ознакомьтесь с полными и официальными примечаниями к патчу Stray ниже под спойлером.
Спасибо всем за терпение, так как мы с нашей небольшой командой усердно работали над подготовкой этого патча, а также над подготовкой дополнительных платформ. Мы очень ценим все заметки и подробности, которые мы видим здесь от сообщества, и это очень помогает нам!
- Исправлены проблемы с локализацией на нескольких языках
- Добавлены опции доступности для игроков, испытывающих трудности с быстрым постукиванием
* Переключение на автоматический бег
* Переключение на автоматическую защиту
* Переключение на автоматическое стряхивание зурков
- Добавлена возможность скрыть смерть кота (это слишком грустно)
- Большое количество исправлений аварийных ситуаций (слишком много, чтобы их перечислять, и некоторые из них довольно неприятные)
- Исправлены ошибки декомпрессии звука и заикания на некоторых конфигурациях
- Исправления коллизий и навигационных ошибок по всей игре (кошки жидкие, так что это сложно!)
Stray уже доступна для покупки на консолях Xbox, PS4, PS5 и ПК.