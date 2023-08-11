Создатели кошачьего приключения Stray выпустили обновление 1.04 ©

Вчера рыжий котейка из Stray добрался до консолей Xbox и компания BlueTwelve выпустила свежее обновление под номером 1.04, которое посвящено исправлению нескольких ошибок, добавление опций доступности и общим улучшениям. Ознакомьтесь с полными и официальными примечаниями к патчу Stray ниже под спойлером.

Спасибо всем за терпение, так как мы с нашей небольшой командой усердно работали над подготовкой этого патча, а также над подготовкой дополнительных платформ. Мы очень ценим все заметки и подробности, которые мы видим здесь от сообщества, и это очень помогает нам!

Спойлер

Исправлены проблемы с локализацией на нескольких языках

Добавлены опции доступности для игроков, испытывающих трудности с быстрым постукиванием * Переключение на автоматический бег * Переключение на автоматическую защиту * Переключение на автоматическое стряхивание зурков Добавлена возможность скрыть смерть кота (это слишком грустно)

Большое количество исправлений аварийных ситуаций (слишком много, чтобы их перечислять, и некоторые из них довольно неприятные)

Исправлены ошибки декомпрессии звука и заикания на некоторых конфигурациях

Исправления коллизий и навигационных ошибок по всей игре (кошки жидкие, так что это сложно!)

Stray уже доступна для покупки на консолях Xbox, PS4, PS5 и ПК.