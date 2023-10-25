Состоялся релиз Stray Souls - хоррора о семейных тайнах и жутких чудовищах

Нам предстоит посетить небезопасный городок Аспен-Фоллз и повстречаться с ужасными тварями. Так как состоялся релиз экшн-хоррора Stray Souls. Сегодня, 25 октября, в 20:00 по МСК на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One и ПК вышел экшн-хоррор от третьего лица Stray Souls.
В этой игре вместе с подростком по имени Даниэль мы отправимся в жуткий город Аспен-Фоллз, чтобы раскрыть подробности мрачной истории, завертевшейся в День его рождения. Нам предстоит принимать непростые решения, влияющие на личность и характер Даниэля, сражаться с кровожадными и безобразными существами, решать хитроумные головоломки и оценивать красоты движка Unreal Engine 5.
До 1 ноября в магазине Steam Stray Souls удастся купить за 1137 рублей, так как действует 20% скидка.
Типо резика короче, в принципе можно попробовать.
Русик есть денувы нет всё как доктор прописал)
Ого дискуссия какая развернулась, как будущие бабки на лавочке)))
Ты что сам собой разговариваешь ?
Меня не нужно убеждать что я схожу с ума, я сам кого хош в этом убедю)))
А где ты увидел что, писал про то, что ты сошёл с ума ?
Сомневаюсь, особенно с такой подачей мысли
Ох уж эти мне филологи, графоманы мелкотравчатые, нлписты прилагательное потом подберу, на скорую руку прямолинейная похабщина на ум приходит, это не клёво)))
Тоже подумали, что игра про котика с мечом.
Встречаем Alan Wake 2
Piece of shit!
Чёт в стиме загадили по всем франтам, особенно техническую часть. Так что торопиться не куда
Там такие анимации, что в 2023 году выглядит пзд как смешно и кринжово
Так Анрил5 же. Как иначе может быть)))
Где здесь связь между движком и анимациями? Сразу видно спеца в этом вопросе
Я писал чуваку сверху про техническую часть. Причем тут анимации? И да я спец)
Ну там чет вообще печаль беда, когда заходил отзывы сплошь отрицательные были
Попробовал, вступление бомбическое, по факту конечно трешак с глючными анимациями, анимации походки и поглаживания мопса вообще дичайшие, давно таких кривых анимаций не видел, это просто шедевр трешака.
Квадратный роботизированный мопс это капец конечно.
Ещё и диалоги крышесносные)))
Кто уже описился?
Только что поиграл немного. Пока хрень, но зато на 3060 60фпс почти всегда))), кроме катсцен почему то.
Внешность гг ломает всю атмосферу.. Почему он выглядит как трендовый подросток с центра мегаполиса..
Ну так и ЦА соответствующая
Так он и так подросток.
на торрентах уже дают опробовать, но как то не тянет
Слишком пустая боевка...не чувствуется стрельба...да и ракурс камеры кривой по моему мнению...и анимации топорны..ну если игра хорошая то пофиг...
Осень воистину полна наличию отличных игр 🤗 Топчик готов к новым графонистым приключениям💪 Великие боги графония смиловались над народным нашим пека геймингом и послали дары замечательных проектов!