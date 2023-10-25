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об игре
Stray Souls 25.10.2023
6.3 35 оценок

Состоялся релиз Stray Souls - хоррора о семейных тайнах и жутких чудовищах

Lenya69
Новости

Нам предстоит посетить небезопасный городок Аспен-Фоллз и повстречаться с ужасными тварями. Так как состоялся релиз экшн-хоррора Stray Souls. Сегодня, 25 октября, в 20:00 по МСК на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One и ПК вышел экшн-хоррор от третьего лица Stray Souls.

В этой игре вместе с подростком по имени Даниэль мы отправимся в жуткий город Аспен-Фоллз, чтобы раскрыть подробности мрачной истории, завертевшейся в День его рождения. Нам предстоит принимать непростые решения, влияющие на личность и характер Даниэля, сражаться с кровожадными и безобразными существами, решать хитроумные головоломки и оценивать красоты движка Unreal Engine 5.

До 1 ноября в магазине Steam Stray Souls удастся купить за 1137 рублей, так как действует 20% скидка.

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34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
tvorog8088

Типо резика короче, в принципе можно попробовать.

Русик есть денувы нет всё как доктор прописал)

8
tvorog8088

Ого дискуссия какая развернулась, как будущие бабки на лавочке)))

-5
Understanding the Truth tvorog8088

Ты что сам собой разговариваешь ?

3
tvorog8088 Understanding the Truth

Меня не нужно убеждать что я схожу с ума, я сам кого хош в этом убедю)))

0
Understanding the Truth tvorog8088

А где ты увидел что, писал про то, что ты сошёл с ума ?

я сам кого хош в этом убедю)))

Сомневаюсь, особенно с такой подачей мысли

0
tvorog8088 Understanding the Truth

Ох уж эти мне филологи, графоманы мелкотравчатые, нлписты прилагательное потом подберу, на скорую руку прямолинейная похабщина на ум приходит, это не клёво)))

0
syberroma

Тоже подумали, что игра про котика с мечом.

2
veterrock

Встречаем Alan Wake 2

2
брaтанчик

Piece of shit!

1
DenisVTR

Чёт в стиме загадили по всем франтам, особенно техническую часть. Так что торопиться не куда

1
Денис Сидоров 5

Там такие анимации, что в 2023 году выглядит пзд как смешно и кринжово

1
cthulhu42

Так Анрил5 же. Как иначе может быть)))

-1
Executor666 cthulhu42

Где здесь связь между движком и анимациями? Сразу видно спеца в этом вопросе

0
cthulhu42 Executor666

Я писал чуваку сверху про техническую часть. Причем тут анимации? И да я спец)

0
DenisVTR cthulhu42

Ну там чет вообще печаль беда, когда заходил отзывы сплошь отрицательные были

0
tvorog8088

Попробовал, вступление бомбическое, по факту конечно трешак с глючными анимациями, анимации походки и поглаживания мопса вообще дичайшие, давно таких кривых анимаций не видел, это просто шедевр трешака.

1
cthulhu42

Квадратный роботизированный мопс это капец конечно.

0
tvorog8088 cthulhu42

Ещё и диалоги крышесносные)))

0
HomeWork

Кто уже описился?

0
cthulhu42

Только что поиграл немного. Пока хрень, но зато на 3060 60фпс почти всегда))), кроме катсцен почему то.

0
Egor179

Внешность гг ломает всю атмосферу.. Почему он выглядит как трендовый подросток с центра мегаполиса..

0
Executor666

Ну так и ЦА соответствующая

0
cthulhu42

Так он и так подросток.

0
KoRnEr

на торрентах уже дают опробовать, но как то не тянет

0
CAT987g

Слишком пустая боевка...не чувствуется стрельба...да и ракурс камеры кривой по моему мнению...и анимации топорны..ну если игра хорошая то пофиг...

0
Народный гейминг

Осень воистину полна наличию отличных игр 🤗 Топчик готов к новым графонистым приключениям💪 Великие боги графония смиловались над народным нашим пека геймингом и послали дары замечательных проектов!

-1