Состоялся релиз Stray Souls - хоррора о семейных тайнах и жутких чудовищах

Нам предстоит посетить небезопасный городок Аспен-Фоллз и повстречаться с ужасными тварями. Так как состоялся релиз экшн-хоррора Stray Souls. Сегодня, 25 октября, в 20:00 по МСК на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One и ПК вышел экшн-хоррор от третьего лица Stray Souls.

В этой игре вместе с подростком по имени Даниэль мы отправимся в жуткий город Аспен-Фоллз, чтобы раскрыть подробности мрачной истории, завертевшейся в День его рождения. Нам предстоит принимать непростые решения, влияющие на личность и характер Даниэля, сражаться с кровожадными и безобразными существами, решать хитроумные головоломки и оценивать красоты движка Unreal Engine 5.

До 1 ноября в магазине Steam Stray Souls удастся купить за 1137 рублей, так как действует 20% скидка.