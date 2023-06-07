Хорошие продажи DLC, якобы, спасли Street Fighter 5 и дали стимул для дальнейшего развития ©

Популярный создатель контента для файтингов Максимилиан Дуд недавно поделился своим мнением о том, что разработку Street Fighter 5 спасла продажа внутриигровых костюмов. Несмотря на первоначальные трудности и негативные отзывы, Capcom удалось повернуть негатив вспять, якобы благодаря прибыли, полученной от продажи костюмов.

Дуд подробно изложил свое утверждение во время подкаста Triple K.O.. Он сослался на разговор с представителем Capcom, который якобы заявил, что продажи премиальных костюмов за реальные деньги сыграли решающую роль в дальнейшем развитии игры. По словам Дуда, этот поток доходов был достаточно весомым, чтобы финансировать необходимые изменения в игре в период, когда она испытывала значительные трудности.

Street Fighter 5 столкнулась с непростым периодом запуска. Получив высокую оценку за свою графику и механику игры, он все же не оправдал ожиданий фанатов из-за отсутствия однопользовательского контента и вариантов персонажей, а также неудовлетворительной работы в сети. Фактически, игра получила отрицательные отзывы от более чем половины игроков на платформе Steam, в основном подчеркивая аналогичные проблемы, а также отсутствие поддержки контроллеров.

Ёсинори Оно из Capcom извинился за проблемы с сервером, а генеральный директор Capcom Кензо Цудзимото позже признал, что игре не хватало контента и полировки. В конце концов, Оно признался в феврале 2017 года, что Street Fighter V не была полноценным продуктом при выпуске, что послужило уроком для команды.

Перенесемся в настоящее время, и франшиза Street Fighter, похоже, процветает. Выход игры Street Fighter 6 получил широкое признание, а общая серия недавно преодолела рубеж в 50 миллионов проданных копий. Более того, Street Fighter 6 уже успели опробовать более миллиона геймеров.