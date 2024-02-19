Street Fighter 5 отметила 8-летие, а Capcom извинилась за плачевное состояние игры на старте

Возможно, кому-то трудно в это поверить, но в этом году Street Fighter 5 отметила восьмую годовщину своего дебюта. Если вернуться в прошлое, в 2015 год, то некоторые геймеры могут вспомнить, каким разочарованием для них стал выход игры. Capcom явно не забыла об этом происшествии и по случаю празднования очередного дня рождения игры сделала еще одно заявление.

В сообщении в X, в котором разработчики упоминают о восьмой годовщине со дня релиза Street Fighter 5, нашлось место и для извинений за то, в каком состоянии состоялся дебют игры в 2015 году. В тексте прямо отмечается, что игра страдала не только от ряда сетевых проблем, но и от отсутствия нужного контента, интересного для игроков.

Особо было отмечено, что этот фальстарт заставил команду, ответственную за игру, провести своеобразный самоанализ, в результате которого они вынуждены были исправить свое творение. Естественно, это был нелегкий и недолгий процесс, но к середине жизненного цикла игра уже была максимально пропатчена. В итоге количество игроков увеличилось, а в долгосрочной перспективе появилась довольно преданная часть игроков, которые и по сей день играют в эту игру. В свою очередь, это не может не радовать разработчиков, которые доказали, что из такой непростой ситуации всегда есть выход.

Интересно, что в сообщении подчеркивается, что урок, полученный Capcom в 2015 году, помог им при разработке Street Fighter 6. Об этом говорят даже оценки критиков, которые получила игра в июне прошлого года. Остается надеяться, что японцы не забудут эти уроки в будущих частях, так как это может снова плохо закончиться.