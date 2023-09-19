10 минут геймплея за новую героиню файтинга Street Fighter 6

Уже на следующей неделе ростер играбельных персонажей в Street Fighter 6 пополнит настоящая повелительница яда по имени А.К.И. Героиня отличается уникальным боевым стилем, приемы которой напоминают удары змеи. Главные особенности и навыки А.К.И. были раскрыты в представленном ниже геймплее.
Разработчики из студии Capcom показали целых 10 минут игрового процесса за новую героиню. За это время авторы файтинга раскрыли уникальные специальные атаки А.К.И. и все её возможности во время сражения с оппонентом. Её боевой стиль позволяет постоянно отравлять врагов ядом и при необходимости сокращать дистанцию резкими рывками.
Опробовать приёмы за новую героиню Street Fighter 6 можно будет уже 27 сентября. Файтинг доступен для игры на ПК и всех актуальных консолях. Как ожидается, уже на выставке Tokyo Game Show 2023, которая пройдет с 21 по 24 сентября, нас ждет новый анонс свежего обновления с новыми возможностями для игры.
Людям это действительно нравится?