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Street Fighter 6 02.06.2023
Экшен, Файтинг
8.1 439 оценок

Capcom опубликовала новый трейлер к коллаборации Street Fighter 6 с аниме "Семья шпиона"

butcher69
Новости

Компания Capcom опубликовала новый трейлер к официальной коллаборации Street Fighter 6 & Spy×Family Code: White. В период с 9 по 31 января 2024 года фанаты смогут получить костюмы для аватаров с Йор и Лойдом из "Семьи шпиона" через внутриигровой Battle Hub.

Кроме того, все игроки, вошедшие в игру в период коллаборации, получат несколько специальных предметов, включая фоторамки, марки и титулы. Помимо причесок Йор и Лойда в меню создания аватара, для создания обоих персонажей можно использовать следующие рецепты.

Спойлер
  • Yor - SPY_SF6_YOR
  • Loid - SPY_SF6_LOID

В трейлере в первую очередь показана битва между Чунь Ли и аватаром со скином Йора. Если вы пропустили, анонсирующий трейлер представлял собой специально анимированную сцену боя.

Более подробную информацию о сотрудничестве можно найти вот здесь.

Street Fighter 6 уже доступен на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC

0
4
Street Fighter 6
02.06.2023
Комментарии: 4
Ваш комментарий
IbruhmanI

Надеялся будет как отдельный персонаж, а оказалось просто скин на джури(

1
Slow Slade Snow Snake

это для world tour, это аватар, а не скин на Джури

0
Alex40001

писец она конь

0
saiditsme

"Коллаборация" в контексте видео игр - синоним слова х*#та.

Хотя.. Да и в других контекстах тоже, собственно.

-1