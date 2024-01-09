Capcom опубликовала новый трейлер к коллаборации Street Fighter 6 с аниме "Семья шпиона"

Компания Capcom опубликовала новый трейлер к официальной коллаборации Street Fighter 6 & Spy×Family Code: White. В период с 9 по 31 января 2024 года фанаты смогут получить костюмы для аватаров с Йор и Лойдом из "Семьи шпиона" через внутриигровой Battle Hub.
Кроме того, все игроки, вошедшие в игру в период коллаборации, получат несколько специальных предметов, включая фоторамки, марки и титулы. Помимо причесок Йор и Лойда в меню создания аватара, для создания обоих персонажей можно использовать следующие рецепты.
- Yor - SPY_SF6_YOR
- Loid - SPY_SF6_LOID
В трейлере в первую очередь показана битва между Чунь Ли и аватаром со скином Йора. Если вы пропустили, анонсирующий трейлер представлял собой специально анимированную сцену боя.
Более подробную информацию о сотрудничестве можно найти вот здесь.
Street Fighter 6 уже доступен на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC
Надеялся будет как отдельный персонаж, а оказалось просто скин на джури(
это для world tour, это аватар, а не скин на Джури
писец она конь
"Коллаборация" в контексте видео игр - синоним слова х*#та.
Хотя.. Да и в других контекстах тоже, собственно.