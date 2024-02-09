Capcom показала геймплейный трейлер Street Fighter 6, посвящённый Эду

Приготовьтесь порхать, как бабочка, и жалить, как пчела с психосилой, когда грозный боксер Эд появится в Street Fighter 6, начиная с 27 февраля 2024 года, на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и ПК в Steam. Эд становится 21-м игровым персонажем после выхода Рашида и АКИ в прошлом году. Игроки встретятся с кулачным панчером во всех трех игровых режимах Street Fighter 6 — World Tour, Fighting Ground и Battle Hub.
Одновременно с выпуском Эда появится совершенно новая сцена под названием «Разрушенная лаборатория», демонстрирующая последствия падения Шадалу, поскольку его лаборатория лежит в руинах. Владельцы Year 1 Ultimate Pass и Ultimate Edition автоматически получат этот этап после добавления Эда. Также будут представлены различные обновления качества жизни, в том числе возможность переключения отображения кнопок на ПК и функция дополнительного освещения, добавляемая в фоторежим.
Впервые появившись в Street Fighter V, Эд отверг злые намерения М. Байсона и сумел вырваться из рук организации Шадалу и создать Нео Шадалу в надежде помочь другим, подобным ему. Его атаки в Street Fighter 6 значительно изменились по сравнению с последней частью, и теперь все его атаки являются ударами. Эд, первоначальный вдохновитель современного управления в Street Fighter 6, также сохранит упрощенное управление, но теперь получит расширенные возможности для классического управления.