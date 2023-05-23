Ди Джей и Э. Хонда стали героями новых роликов Street Fighter 6 ©

Вслед за видео с гайдами по персонажам для Рю, Кимберли, Люка, Джури и Кена из Street Fighter 6, компания Capcom выпустила еще два. На этот раз в центре внимания Ди Джей и Э. Хонда.

Ди Джей - ямайский кикбоксер и брейк-дансер, специализирующийся на финтах и определении темпа боя. Вы можете финтить со снарядом, чтобы ваш противник подпрыгнул, а затем ударить его высоким ударом, или финтить с замахом и сделать бросок. Jus Cool - это прыжок назад, который может переходить в различные приемы, заставляя противника гадать.

Между тем, Э. Хонда - борец сумо, который застает противников врасплох пощечинами и ударами. Он может подпрыгнуть в воздух, чтобы сбить противника с ног или перейти к своему основному приему - многочисленным ударам ладонями. Есть также Sumo Dash, используемый для перемещения и создания комбо.

Street Fighter 6 выходит 2 июня для Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК.