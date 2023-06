Файтинг Street Fighter 6 получил самую высокую оценку от Famitsu ©

Самое авторитетное японское игровое издание Famitsu по достоинству оценило новый файтинг от Capcom. В последнем выпуске журнала Street Fighter 6 была присвоена наивысшая оценка редакции, которая достается далеко не каждого проекту. Игра получила отдельную похвалу за выдающийся визуальный стиль, глубокую и одновременно простую боевую систему.

За последние несколько лет издание Famitsu выставила самую высокую оценку лишь некоторым играм. Street Fighter 6 стала 29-й игра в истории журнала и первой игрой в серии Street Fighter, получившая наивысший балл. . Последними несколькими играми, получившими высокие оценки от Famitsu, были The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom для Switch в мае, Ghost of Tsushima для PlayStation 4 в 2020 году, Death Stranding для PlayStation 4 в 2019 году, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age и The Legend of Zelda: Breath of the Wild в 2017 году.

Кажется, Street Fighter 6 может стать реальным претендентом на звание "Игра года 2023", хотя бы в части японского рынка игровой индустрии.

Тем временем Capcom объявила, что общий объем поставок и цифровых продаж Street Fighter 6 всего за несколько дней составил миллион проданных копий по всему миру. Теперь суммарные продажи самой серии Street Fighter превысили 50 миллионов.