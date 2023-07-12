Представлена музыкальная тема Рашида в Street Fighter 6 ©

Сегодня компания Capcom выпустила новый видеоролик, в котором демонстрируется тематическая музыкальная тема первого персонажа DLC для Street Fighter 6 - Рашида.

Композиция получила меткое название "The Turbulent Wind" и предваряет выход DLC, который состоится всего через несколько дней - 24 июля 2023 года.

В настоящее время Street Fighter 6 доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC через Steam. Кроме того, через компанию Taito будет выпущена аркадная версия игры, но пока она доступна только в Японии. В мире уже продано два миллиона копий игры.