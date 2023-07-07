Продажи Street Fighter 6 превысили отметку в 2 миллиона копий

Компания Capcom сообщила, что общий объем продаж файцтинга Street Fighter 6 достиг отметки в два миллиона единиц по всему миру. Согласно предыдущему сообщению, отметка в один миллион копий была достигнута 7 июня. В целом же продажи серии Street Fighter преодолели отметку в 50 миллионов копий.
К слову, Capcom стремится увеличить продажи за счет использования возможностей эспорта и в июле намерена провести турнир Street Fighter League: Pro-JP 2023, в котором примут участие 9 команд.Также, в августе будет дан старт Capcom Pro Tour 2023, в рамках которого чемпиону будет выплачен рекордный для Capcom призовой фонд в размере $1 млн, при этом общий размер призового фонда турнира составит $2 млн.
Street Fighter 6 поступила в продажу 2 июня для платформ PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и ПК через Steam.
SF6 вернул серии былую славу после позорной V.
Только вот сюжетка и всякие побочные персонажи ультра кринж))
Обложка неудачная. Вместо кривого урода Люка, поставили б жопу Марисы продажи были б в двое выше.
Ничего, скоро Мортал и Tekken)