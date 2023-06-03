Сравнительные видео показывают, как изменился дизайн персонажей в Street Fighter 6 ©

Компания Capcom только что выпустила Street Fighter 6 на платформах текущего поколения. Работающий на движке RE Engine, SF6 использует графику нового поколения и выглядит намного лучше своего предшественника.

Вчера пользователи YouTube 'Cycu1' и 'ElAnalistaDeBits' поделились следующими сравнительными видео. В первом видео мы получаем прямое сравнение 3D-моделей Street Fighter 5 и Street Fighter 6. И, как мы видим, улучшения огромны.

Кстати, игра отлично стартовала в Street Fighter 6 и с легкостью побила рекорд по пиковому онлайну всех прочих файтингов.