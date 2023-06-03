Сравнительные видео показывают, как изменился дизайн персонажей в Street Fighter 6

Компания Capcom только что выпустила Street Fighter 6 на платформах текущего поколения. Работающий на движке RE Engine, SF6 использует графику нового поколения и выглядит намного лучше своего предшественника.
Вчера пользователи YouTube 'Cycu1' и 'ElAnalistaDeBits' поделились следующими сравнительными видео. В первом видео мы получаем прямое сравнение 3D-моделей Street Fighter 5 и Street Fighter 6. И, как мы видим, улучшения огромны.
Кстати, игра отлично стартовала в Street Fighter 6 и с легкостью побила рекорд по пиковому онлайну всех прочих файтингов.
Даже сравнение намудрили, молодцы! Очень хорошая игра получилась :D
полигоны крутятся лаве мутится
Визуально, как я считаю, SF6 выглядит как мультяшная игра с реалистичными текстурами натянутыми сверху. То есть, игра словно пытается в "реализьм", но при этом хочет оставаться мультяшной. Ничего против не имею, ибо играл почти во все игры серии, кроме SFEX3, SSF2THDR и SF5, но, как по мне, стоило выбрать что-то одно. Отсюда мне интересно, как бы выглядела данная игра в реалистичном плане, пускай и без жестокости в духе МК. Чтобы персонажи выглядели как реальные люди, а не как вырванные из комиксов. Видимо, ответ на этот вопрос никто и никогда не узнает, ибо Capcom никогда не отойдёт от мультяшного стиля для этой игры.
Имхо, все же VI не переплюнула IV, но так она очень хороша.
В SFV Рю и Чун Ли получились идеальными. В новой игре они мало того гораздо хуже, так ещё и отодвинуты на второй план. Зато Кен теперь очень хорош.