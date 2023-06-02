Street Fighter 6 отлично стартовал в Steam и с легкостью побил рекорд по пиковому онлайну всех прочих файтингов ©

Street Fighter 6, долгожданная часть долгоиграющей серии файтингов от Capcom, вышла сегодня на различных платформах.

В Street Fighter 6 вернулись такие культовые персонажи, как Чун-Ли, Рю, Гайл и Зангиф, а также множество новых героев, каждый из которых обладает своими уникальными атрибутами и приемами. Если вы являетесь поклонником аркадных боевиков, ознакомьтесь с этим кратким обзором обязательных деталей, прежде чем брать в руки свою копию Street Fighter 6.

И судя по всему, файтинг был отлично встречен публикой. Street Fighter 6 побил рекорд по пиковому онлайну всех игр Street Fighter, Mortal Kombat и Tekken в Steam

Пик за все время

Street Fighter 6 - 65,000+

Mortal Kombat 11 - 35,147

Tekken 7 - 18 966

Mortal Kombat X - 15 743

Street Fighter V - 14,783

Что касается пользовательских оценок, то файтинг собрал уже 471 обзор в Steam, 81% которых — положительные.

Игра так же доступна на платформах PS4, PS5 и Xbox Series X/S.