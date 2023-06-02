Street Fighter 6 отлично стартовал в Steam и с легкостью побил рекорд по пиковому онлайну всех прочих файтингов

Street Fighter 6, долгожданная часть долгоиграющей серии файтингов от Capcom, вышла сегодня на различных платформах.
В Street Fighter 6 вернулись такие культовые персонажи, как Чун-Ли, Рю, Гайл и Зангиф, а также множество новых героев, каждый из которых обладает своими уникальными атрибутами и приемами. Если вы являетесь поклонником аркадных боевиков, ознакомьтесь с этим кратким обзором обязательных деталей, прежде чем брать в руки свою копию Street Fighter 6.
И судя по всему, файтинг был отлично встречен публикой. Street Fighter 6 побил рекорд по пиковому онлайну всех игр Street Fighter, Mortal Kombat и Tekken в Steam
Пик за все время
- Street Fighter 6 - 65,000+
- Mortal Kombat 11 - 35,147
- Tekken 7 - 18 966
- Mortal Kombat X - 15 743
- Street Fighter V - 14,783
Что касается пользовательских оценок, то файтинг собрал уже 471 обзор в Steam, 81% которых — положительные.
Игра так же доступна на платформах PS4, PS5 и Xbox Series X/S.
Взял себе на SeriesX, участвовал в двух бетах, вообще не пожалел, это СФ4 на стероидах на две головы лучше СФ5, играю и получаю одно удовольствие.
В IV все же кажется посложнее, VI оказуалили, мне нравилось то, что за того же Guile умели играть единицы, ну да ладно, порог вхождения тоже важен для привлечения игроков. Ростер на старте конечно не самый лучший, но так да, приятно вернуться наверное в лучших файтинг последних лет, IV даже сейчас иногда запускаю, V пробовал много раз и бросал. Остаётся найти, где взять Steam версию, коробочная версия мастхев, жаль, что испортили обложку стандартной версии и придётся брать steelbook.
P.S. На счёт Tekken 7 не ошибка ли, там вроде под 100к на старте было.
4799 на плати.маркет
Судя по Steamdb - не ошибка. Возможно 100к было с консолями, но где это посмотреть я не знаю. В любом случае здесь сравнение идет чисто по стиму
Ну вот, а steelbook 5к, оплата подписки 3,4к правда ещё, так кончено дороже, за все время брал там давно Jedi Fallen Order, почти на 40% дешевле, ещё когда Яндекс деньги были без активации, не забанили, может и стоит взять, а диск уже с выходом полной версии. Вот сезонника отдельно пока у них нет смотрю, а с ним игра сразу в цене растёт.