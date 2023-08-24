Авторы Stronghold: Definitive Edition рассказали про новую сюжетную кампанию и показали трейлер ©

Находясь на выставке Gamescom, компания Firefly Studios представила новую кампанию из 14 миссий, которая появится в игре Stronghold: Definitive Edition 7 ноября. Помимо двух военных и экономических сюжетных кампаний оригинальной игры, новая кампания расскажет о "Жемчужине Севера":

Stronghold. Definitive Edition - это ремастер оригинальной стратегии в реальном времени, номинированной на премию BAFTA. Новая побочная история, идущая параллельно военной кампании, вышедшей в 2001 году, The Jewel Campaign призвана бросить вызов ветеранам 20-летней серии, а также расширить сюжет оригинальной игры.

Эти новые миссии, созданные сооснователями Firefly Саймоном Брэдбери и Эриком Оуэллеттом, будут доступны на старте наряду с оригинальными кампаниями. Кампания "Жемчужины" остается верной духу первой игры и в то же время вносит новые нотки в привычный геймплей Stronghold.

Новая кампания, состоящая из 14 миссий, будет в значительной степени посвящена любимым антагонистам серии - Крысе и Змее. Повествование на английском языке будет вести новый персонаж, которого озвучивает ветеран серии Stronghold Кристофер Кент, и игрокам предстоит, как никогда ранее, сразиться со старыми жестокими врагами и новыми грозными испытаниями.

В дополнение к трейлеру кампании разработчики также выпустили новый видеоролик с ответами на вопросы сообщества, в котором рассказывается о некоторых изменениях и более глубоком погружении в контент, запланированный к запуску: