Ознакомьтесь с последней демкой ремастера Stronghold в преддверии ноябрьского релиза ©

Стартовавший позавчера фестиваль Steam "Играм Быть" принес, среди прочего, новую демоверсию Stronghold: Definitive Edition, грядущего ремастера культовой стратегии от Firefly Studios. Стоит ли ее скачивать, если вы играли в предыдущую, вышедшую в августе? Похоже, что да, поскольку она основана на финальной версии игры. Эта версия выйдет на ПК 7 ноября, то есть меньше чем через месяц.



Однако это не единственная причина, по которой стоит поиграть в демоверсию. В ней можно ознакомиться не только с самим геймплеем, но и с частью кампании, соответствующей миссиям с третьей по восьмую оригинальной версии, а также с обучающим материалом, знакомящим с игровыми механиками.



Демоверсия будет доступна до окончания фестиваля, т.е. до 16 октября.

Стоит также взглянуть на опубликованные вчера несколько минут геймплея из кампании. В нем ведущий дизайнер игры Саймон Брэдбери рассказывает о различных элементах игры.

Тем временем в последнем дневнике разработчиков демонстрируются и обсуждаются различные изменения, которые были внесены в ремастер по сравнению с оригиналом.