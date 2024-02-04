Stronghold: Definitive Edition скоро получит крупное зимнее обновление и DLC Bay of Pigs

Firefly Studios объявила дату выхода зимнего обновления, которое будет включать в себя бесплатный контент для недавно вышедшего ремастера Stronghold, а также платное DLC Bay of Pigs. Также мы узнали некоторую информацию о ближайших планах студии.
Предстоящий патч для обновленной Stronghold, называемый зимним обновлением, появится в игре 13 февраля и представит:
- новую кампанию, ориентированную на экономику, озвученную актером Джеем Саймоном;
- множество улучшений в интерфейсе;
- три большие карты — одна для режима свободной застройки, две для многопользовательского режима;
- исправления ошибок.
Платное дополнение Bay of Pigs будет доступно для покупки в Steam за 2,99 евр и будет предлагать:
- историю, продолжающую события основной кампании;
- семь выдуманных боевых сценариев, которые будут происходить на подготовленных для них картах;
- повышенный уровень сложности по сравнению с «базовой» версией;
- озвучку от Кристофера Кента, возвращающегося в серию.
Кстати, создатели упомянули, что в ближайшее время Stronghold: Definitive Edition получит очередную порцию контента в рамках так называемого весеннего обновленния, которое станет кульминацией пострелизной поддержки игры. Как и зимний патч, он добавит в игру бесплатные миссии и карты, а также платное расширение с новой кампанией («Долина волка»).
Напоследок упомяну, что Firefly Studios объявила, что после весеннего обновления она на некоторое время «исчезнет» из публичного пространства. Все это для того, чтобы сосредоточиться на новых проектах, в основном на новой версии Stronghold, которая разрабатывается с использованием Unreal Engine 5.
Мужик классный.