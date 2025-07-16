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об игре
Stronghold Crusader 26.09.2002
Стратегия, Средневековье
9.2 981 оценка

Ремастер стратегии Stronghold Crusader получает очень хорошие оценки от игроков

monk70 monk70

Компания FireFly Studios выпустила долгожданную Stronghold Crusader: Definitive Edition в Steam. Новое издание было встречено игроками с энтузиазмом: 93% из 914 отзывов в Steam были положительными. Игра быстро вошла в десятку самых продаваемых игр на платформе и достигла впечатляющего пика в 13 502 игроков онлайн.

Ремастер предлагает более 170 миссий, улучшенную графику, увеличенные карты и обновлённый режим схватки. Разработчики также добавили новые юниты, анимацию и обновлённый саундтрек, сочетающий классические элементы с новыми дополнениями.

Разработчики внимательно прислушиваются к отзывам игроков – они внесли улучшения, основанные на отзывах из официальной демоверсии, и обещают продолжить разработку.

Stronghold Crusader: Definitive Edition – отличный выбор как для ветеранов серии, так и для новых игроков. Богатство контента и многочисленные улучшения гарантируют, что игра останется популярной ещё долгие месяцы, если не годы.

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