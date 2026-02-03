Subnautica: Below Zero доберётся до Android и iOS в марте

Subnautica: Below Zero выходит на смартфоны и планшеты, предоставляя мобильным геймерам новую игру. Игра предлагает много часов игрового процесса в морозном подводном мире.

После выхода приквела на мобильных платформах в прошлом году, Subnautica: Below Zero будет доступна на Android и iOS с 10 марта 2026 года, что ознаменует её дебют на смартфонах и планшетах. Как и ожидалось, мобильные версии включают в себя несколько изменений, таких как переработанный интерфейс, разработанный для того, чтобы в игру можно было играть только с помощью сенсорного управления. Тем не менее, разработчик подтвердил поддержку MFi, предоставляя игрокам возможность использовать мобильные игровые контроллеры.

Сохранённые данные хранятся локально, а также синхронизируются с облаком. В результате игроки могут получить доступ к своему прогрессу на нескольких устройствах без необходимости вручную переносить сохранения игры. Например, они могут играть на планшете дома и продолжать своё приключение на смартфоне во время путешествия. Сообщается также, что игра включает оптимизацию для серии iPhone 15.