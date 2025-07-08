Вышла мобильная версия Subnautica

Порт полностью переносит игру с ПК на смартфон

8 июля 2025 года компания Playdigious совместно с Unknown Worlds Entertainment выпустили мобильную версию Subnautica — игры о выживании в подводном мире. Релиз состоялся для платформ iOS и Android. Создатели оптимизировали игровой процесс под сенсорные экраны, оставив без изменений все механики.

Subnautica впервые появилась на компьютерах в 2018 и быстро завоевала популярность — за два года было продано свыше пяти миллионов копий. Критики высоко оценили игру, присудив звание «Лучшая инди-игра» на Gamers' Choice Awards и «Лучшая ПК-игра» по версии Golden Joystick Awards того же года.