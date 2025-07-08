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Subnautica 14.12.2014
Адвенчура, Ролевая, Выживание, Инди, От первого лица, Открытый мир
9.1 2 776 оценок

Вышла мобильная версия Subnautica

Solstice Solstice

Порт полностью переносит игру с ПК на смартфон

8 июля 2025 года компания Playdigious совместно с Unknown Worlds Entertainment выпустили мобильную версию Subnautica — игры о выживании в подводном мире. Релиз состоялся для платформ iOS и Android. Создатели оптимизировали игровой процесс под сенсорные экраны, оставив без изменений все механики.

Subnautica впервые появилась на компьютерах в 2018 и быстро завоевала популярность — за два года было продано свыше пяти миллионов копий. Критики высоко оценили игру, присудив звание «Лучшая инди-игра» на Gamers' Choice Awards и «Лучшая ПК-игра» по версии Golden Joystick Awards того же года.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Carissa7517
Subnautica впервые появилась на компьютерах в 2018

А не в 2014?

3
MаnGo

Он наверно имел виду полноценный релиз. А не ранний доступ.

1