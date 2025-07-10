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Subnautica 2 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, От первого лица
8.1 113 оценок

Subnautica 2 официально перенесена на 2026 год, но получила геймплейный тизер

monk70 monk70

Новости, поступающие от владельца студии Krafton и разработчика франшизы Subnautica Unknown Worlds, в последнее время не слишком обнадёживают. Лишь в начале этого месяца материнская компания объявила о решении уволить руководителей студии разработки. Теперь долгожданная Subnautica 2 официально перенесена и не выйдет в раннем доступе в 2025 году.

Студия сегодня в своём блоге объяснила, что, несмотря на положительные отзывы по результатам закрытого тестирования, касающиеся окружения, существ и сюжетной линии сиквела, она поняла, что некоторые аспекты требуют доработки, прежде чем игра станет доступна широкой публике.

Наше сообщество — это основа нашей разработки, поэтому мы хотим дать себе немного больше времени, чтобы отреагировать на большее количество отзывов, прежде чем выпустить игру в раннем доступе.

В связи с этим запуск Subnautica 2 в раннем доступе переносится на 2026 год на ПК и Xbox. Студия также представила первый официальный тизер игрового процесса этой песочницы, демонстрирующий новое окружение.

Ничего не меняется ни в направлении развития игры, ни в составе команды, стоящей за ней. Мы уверены в том, что создали; мы просто хотим предоставить вам немного больше контента к нашему первому релизу в раннем доступе.

Согласно сегодняшнему объявлению, благодаря дополнительному времени разработки Subnautica 2 получит больше биомов, улучшений, инструментов, существ и расширенную историю.

8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Devilgroup87

Фии.. Вообще не огорчен.

3
Лидер Мур

очередной ранний доступ в 26 и потом пару лет патчей, мммм

3
JustVladimirStudio

Игры вымерли, геймдев уже всё ИИ будет хлыстать, неинтересно.

1
Devilgroup87

НЕинтересно до поры той, когда ИИ все же превзойдет человека.\

1
Пользователь ВКонтакте

Вот что пишут в Ютубе -Если кому-то интересно: «По словам источников, перенос сиквела на 2026 год был продиктован желанием бывшего руководства студии. Бонус в размере 250 миллионов долларов должен был поступить в продажу, если Unknown Worlds достигнет определённых показателей выручки к концу 2025 года, согласно договору купли-продажи, с которым ознакомился Bloomberg. Перенося Subnautica 2 на следующий год, компания вряд ли достигнет этих целей, и поэтому сотрудники могут не иметь права на выплаты, сообщили источники». // Andrey Dread

5uperNova

Это очень красиво

Vetrjak

Это печально