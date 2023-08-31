Следующее обновление для Subverse выйдет в конце сентября ©

Studio FOW выпустили очередной дневник разработчиков Subverse, в котором поделились дальнейшими планами развития игры. Дневник получился очень объемным, а вот новости для тех, кто ожидал релиз версии 1.0 этом году, не самые радужные.

Все последующие обновления будут посвящены квестам на преданность - длительным сюжетным миссиям, завершающим романтическую арку персонажей. Достигнув 30-го уровня преданности у какой-либо вайфу, Капитан получит от неё сообщение с предложением прийти в гости, после чего начнется необязательный (но настоятельно рекомендуемый) квест.

Наградой за выполнение квеста станет длинная четырехминутная постельная сцена. Тем не менее, разработчики решили, что в раннем доступе они ограничатся лишь тизером, а полноценные видеоролики появятся в обновлении 1.0. Это сделано для того, чтобы их раньше времени не слили на сайты для взрослых.

Разработка одно квеста занимает примерно 40 дней, поэтому раз в три месяца игроки будут получать по два квеста. Первыми станут ДЕМИ и Лили, чьи квесты выйдут в конце сентября. Как только все квесты на преданность будут выпущены, состоится релиз версии 1.0 с финальной битвой и завершением сюжета игры. Это случится только в следующем году.

После выхода версии 1.0, все старые файлы сохранений будут удалены, так как игра сильно изменится и они станут несовместимы.

Все последующие повышения уровня преданности у вайфу, вплоть до максимального 40-го, будут сопровождаться получением различных трофеев:

аудиозаписи с пошлыми разговорами длительностью до 2 часов;

постеры с вайфу, которыми можно украшать каюту Капитана;

новые прически/глаза и возможность перекрасить Охотницу;

уникальные предметы для наземных боев;

сексуальные наряды.

Прокачка мантиков станет более удобной, чтобы игрокам не приходилось прокачивать каждого по отдельности и они всегда были актуальны и готовы к бою.

У ДЕМИ появится своя собственная система прокачки аугментациями. Каждые несколько уровней она будет давать такие бонусы, как увеличение опыта для других вайфу, увеличение скорости навигации и эффективности Марии Целесты, снижение стоимости апгрейдов корабля и некоторые интересные возможности для кастомизации.

У Тарон появится свой магазин, в котором можно будет купить различные коллекционные предметы.

Изменится исследование планет, которое станет более интересным. Этому будет посвящен отдельный дневник. Наземные бои доработают: враги станут умнее, боссы уникальнее, появятся экипируемые предметы и расходные материалы, также будет переработан режим ДЭВА.

Девушки, которых обделили постельными сценами в Пандоре (такие, как Тарон), к версии 1.0 получат больше видороликов. Интерфейс и система диалогов будут улучшены, в основном это коснется журнала квестов, экранов повышения уровня, доступа к отсекам корабля и т.д. Также для бэкеров с Кикстартер выйдет специальное DLC-событие в ночном клубе Studio 69.