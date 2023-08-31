Следующее обновление для Subverse выйдет в конце сентября

Studio FOW выпустили очередной дневник разработчиков Subverse, в котором поделились дальнейшими планами развития игры. Дневник получился очень объемным, а вот новости для тех, кто ожидал релиз версии 1.0 этом году, не самые радужные.
Все последующие обновления будут посвящены квестам на преданность - длительным сюжетным миссиям, завершающим романтическую арку персонажей. Достигнув 30-го уровня преданности у какой-либо вайфу, Капитан получит от неё сообщение с предложением прийти в гости, после чего начнется необязательный (но настоятельно рекомендуемый) квест.
Наградой за выполнение квеста станет длинная четырехминутная постельная сцена. Тем не менее, разработчики решили, что в раннем доступе они ограничатся лишь тизером, а полноценные видеоролики появятся в обновлении 1.0. Это сделано для того, чтобы их раньше времени не слили на сайты для взрослых.
Разработка одно квеста занимает примерно 40 дней, поэтому раз в три месяца игроки будут получать по два квеста. Первыми станут ДЕМИ и Лили, чьи квесты выйдут в конце сентября. Как только все квесты на преданность будут выпущены, состоится релиз версии 1.0 с финальной битвой и завершением сюжета игры. Это случится только в следующем году.
После выхода версии 1.0, все старые файлы сохранений будут удалены, так как игра сильно изменится и они станут несовместимы.
Все последующие повышения уровня преданности у вайфу, вплоть до максимального 40-го, будут сопровождаться получением различных трофеев:
- аудиозаписи с пошлыми разговорами длительностью до 2 часов;
- постеры с вайфу, которыми можно украшать каюту Капитана;
- новые прически/глаза и возможность перекрасить Охотницу;
- уникальные предметы для наземных боев;
- сексуальные наряды.
Прокачка мантиков станет более удобной, чтобы игрокам не приходилось прокачивать каждого по отдельности и они всегда были актуальны и готовы к бою.
У ДЕМИ появится своя собственная система прокачки аугментациями. Каждые несколько уровней она будет давать такие бонусы, как увеличение опыта для других вайфу, увеличение скорости навигации и эффективности Марии Целесты, снижение стоимости апгрейдов корабля и некоторые интересные возможности для кастомизации.
У Тарон появится свой магазин, в котором можно будет купить различные коллекционные предметы.
Изменится исследование планет, которое станет более интересным. Этому будет посвящен отдельный дневник. Наземные бои доработают: враги станут умнее, боссы уникальнее, появятся экипируемые предметы и расходные материалы, также будет переработан режим ДЭВА.
Девушки, которых обделили постельными сценами в Пандоре (такие, как Тарон), к версии 1.0 получат больше видороликов. Интерфейс и система диалогов будут улучшены, в основном это коснется журнала квестов, экранов повышения уровня, доступа к отсекам корабля и т.д. Также для бэкеров с Кикстартер выйдет специальное DLC-событие в ночном клубе Studio 69.
Не смотря на то, что эта игра не произвела "бума" в жанре эротических игр, как того обещали разрабы, я считаю что они всë равно неплохо постарались. И молодцы, что не забросили игру, когда на них свалилась куча хейта))
Пипец еще ждат ьцелую вечноооооооооость..4+- ролики для такой игры это очень хооршо, вайфу всего 10 штук, 10ая будет Фоу Чан про которую нихрена ни слова не сказали,а она есть (на её 500 баксов собирали) Наверное это все сказывается на том что у них маленькая команда и всего 2 программиста (HungryJJ единственный, вторая SanginSamine отвечает ТОЛЬКО за звук) так что не удивительно что у них все так долго
А ролики из зацикленной 5-секундной анимации с фиксированной камерой так и останутся, видимо. Ну что, сразу видно, куда донаты пошли.